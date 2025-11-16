الأحد 2025-11-16 07:03 م
 

نتنياهو: موقفنا من الدولة الفلسطينية وسلاح حماس ثابت
الأحد، 16-11-2025 05:16 م
الوكيل الإخباري-  قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه «سيتم تجريد حركة حماس من سلاحها، هذا ما قلته وهذا ما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب».اضافة اعلان


وأضاف نتنياهو في مستهلّ الجلسة الأسبوعية للحكومة: «بشأن الدولة الفلسطينية ــ فمعارضتنا لقيام دولة فلسطينية في أي منطقة غرب الأردن قائمة وسائدة ولم تتغيّر على الإطلاق».

وتابع: «معارضتنا لإقامة دولة فلسطينية على أي جزء من الأرض لم تتغيّر. غزة ستُنزع سلاحها، وحماس ستتجرّد من سلاحها بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة. لست بحاجة إلى تعزيزات أو تغريدات أو محاضرات من أي شخص».

 ولأول مرة، وردت إشارة إلى دولة فلسطينية في مسودة مقدَّمة إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن قوة أمن دولية مفترض أن تنتشر في قطاع غزة، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، الخميس.

وتقول المسودة إنّ «بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، وإحراز تقدّم في إعادة تطوير غزة، قد تتهيأ الظروف أخيراً لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة».

و«ستطلق الولايات المتحدة حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر»، حسبما جاء في بند جديد في المسودة.

تجدر الإشارة إلى أنّ هذه هي نفس الصياغة المستخدمة في خطة غزة المدعومة من الولايات المتحدة، ومع ذلك فهذه المرة الأولى التي يذكر فيها اسم الدولة الفلسطينية في متن القرار الرئيسي وليس في الملحق.

