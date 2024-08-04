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مسرحية تسلط الضوء على معاناة المكفوفين في الزرقاء

تعبيرية
تعبيرية




 

الأحد، 04-08-2024 11:19 م

الوكيل الإخباري-  نظمت جمعية الزرقاء الخيرية للمكفوفين بالتعاون مع مديرية ثقافة الزرقاء على مسرح الشاعر حبيب الزيودي في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي، العرض الأول لمسرحية "أنا إنسان".


وتسلط المسرحية، الضوء على التحديات والصعوبات التي يواجهها ذوو الإعاقة، سيما المكفوفين منهم في حياتهم اليومية، من خلال سرد قصة المكفوفين الذين ينتظرون أحد المسؤولين لافتتاح الجمعية الخاصة بهم، ويعرضون عليه تجربة معاناتهم بشكل واقعي من خلال اقتراح أن يعصب عينيه ليشعر بما يشعرون به من فقدان للبصر، حيث تأتي هذه اللحظة كذروة درامية للمسرحية.


وجسد المسرحية، التي كتبها وأخرجها حسن العرابي، فنانون مكفوفون من أعضاء الجمعية هم: حنان دغش، حسام فتوح، سوال أبو ليلى، بالاشتراك مع الفنانين مازن عجاوي وزياد زكارنة، فيما صمم الديكور إبراهيم الزيود، وتسجيل الموسيقى مراد دمرجيان.


وأكد مدير ثقافة الزرقاء محمد الزعبي، أن فئة ذوي الإعاقة هم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، وأثبتت وجودها وتميزها في عدد من مجالات الحياة.

gnews

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