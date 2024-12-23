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مشادة كلامية بين الصفدي والعرموطي بسبب رئيس الوزراء

النائب صالح العرموطي
النائب صالح العرموطي
الإثنين، 23-12-2024 11:18 ص
الوكيل الإخباري-   شهدت كلمة النائب صالح العرموطي تحت قبة البرلمان اليوم الإثنين مشادة كلامية بينه وبين رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بسبب مغادرة رئيس الوزراء جعفر حسان أثناء حديث العرموطي .اضافة اعلان


العرموطي علق على خروج حسان أثناء إلقاء كلمته تحت القبة بأن الرئيس "لم يعجبه ما يقوله العرموطي" ، مؤكداً بأن على الرئيس عدم المغادرة أثناء حديث النواب ، ومطالباً برفع الجلسة حتى عودة رئيس الوزراء إلى مقعده والاستماع لحديث النواب .

ومن جانبه رد الصفدي على طلب العرموطي بأن رئيس مجلس النواب هو من يقرر رفع الجلسة من عدمها ، مؤكداً بأن رئيس الوزراء جعفر حسان رفع يده واستأذن من أجل الخروج ، مطالباً العرموطي باستكمال كلمته . 
 
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