مشادة كلامية بين الصفدي والعرموطي بسبب رئيس الوزراء

11:18 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/714282 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- شهدت كلمة النائب صالح العرموطي تحت قبة البرلمان اليوم الإثنين مشادة كلامية بينه وبين رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بسبب مغادرة رئيس الوزراء جعفر حسان أثناء حديث العرموطي . اضافة اعلان





العرموطي علق على خروج حسان أثناء إلقاء كلمته تحت القبة بأن الرئيس "لم يعجبه ما يقوله العرموطي" ، مؤكداً بأن على الرئيس عدم المغادرة أثناء حديث النواب ، ومطالباً برفع الجلسة حتى عودة رئيس الوزراء إلى مقعده والاستماع لحديث النواب .



ومن جانبه رد الصفدي على طلب العرموطي بأن رئيس مجلس النواب هو من يقرر رفع الجلسة من عدمها ، مؤكداً بأن رئيس الوزراء جعفر حسان رفع يده واستأذن من أجل الخروج ، مطالباً العرموطي باستكمال كلمته .



