مشادة كلامية بين الصفدي والعرموطي بسبب رئيس الوزراء

العرموطي علق على خروج حسان أثناء إلقاء كلمته تحت القبة بأن الرئيس "لم يعجبه ما يقوله العرموطي" ، مؤكداً بأن على الرئيس عدم المغادرة أثناء حديث النواب ، ومطالباً برفع الجلسة حتى عودة رئيس الوزراء إلى مقعده والاستماع لحديث النواب .
ومن جانبه رد الصفدي على طلب العرموطي بأن رئيس مجلس النواب هو من يقرر رفع الجلسة من عدمها ، مؤكداً بأن رئيس الوزراء جعفر حسان رفع يده واستأذن من أجل الخروج ، مطالباً العرموطي باستكمال كلمته .
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