توتال للطاقات الأردن تتبرع بأكثر من 800 لوح طاقة شمسية لدعم مشاريع بنك الطعام الأردني وتكية أم علي

الوكيل الإخباري- في إطار التزامها المتواصل بالمسؤولية المجتمعية وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة، قدمت شركة توتال للطاقات الأردن تبرعات عينية تجاوزت 800 لوح طاقة شمسية، لدعم مشاريع تشغيلية وتنموية تنفذها كل من جمعية بنك الطعام الأردني، وتكية أم علي، وجمعية دار أبو عبد الله.

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وشملت التبرعات حوالي 115 لوح طاقة شمسية لصالح جمعية بنك الطعام الأردني، سيتم استخدامها لتزويد مرافق الجمعية بالطاقة المتجددة، بما في ذلك السوبرماركت الخيري والمركز الإداري، مما يعزز كفاءة الطاقة ويخفف من الأعباء التشغيلية، شريطة توفر التمويل اللازم لتركيبها وتشغيلها.



كما وقّعت الشركة مذكرة تفاهم مع جمعية تكية أم علي لتقديم 720 لوح طاقة شمسية ، سيتم توظيفها في مشاريع مستقبلية تنفذها جمعية دار أبو عبد الله بالشراكة مع تكية أم علي، وفقاً لاحتياجات البرامج وخطط التنفيذ.



وفي تعليقه على المبادرتين، أكد المدير العام لشركة توتال للطاقات الأردن، فرنسوا ديشيرنس، أن دعم الطاقة المتجددة يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة للمسؤولية المجتمعية، مؤكداً حرص "توتال للطاقات" على أن تكون مساهماتها ذات أثر ملموس ومستدام، من خلال دعم مشاريع تجمع بين البعد الإنساني والاستدامة البيئية، وتمكّن المؤسسات الخيرية من تقليل التكاليف وتوجيه الموارد لخدمة المستفيدين.



ولفت ديشيرنس إلى أن الشراكات مع منظمات مثل بنك الطعام الأردني وتكية أم علي وجمعية دار أبو عبد الله تجسد الدور الفعّال للقطاع الخاص في تمكين المجتمعات، وتُمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل بين العمل الخيري والتنمية المستدامة.



من جانبها، ثمنت المدير العام لجمعية بنك الطعام الأردني، الدكتورة كوثر القطارنة، هذا التبرع، مشيرة إلى أنه سيساهم بشكل مباشر في توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية التي يقدمها البنك، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.



بدوره، عبّر المدير العام لتكية أم علي، سامر بلقر، عن شكره لهذا الدعم، مؤكداً أنه يعزز البنية التحتية لمشاريع الجمعية وشركائها، ويمكنهم من تبني حلول طاقة نظيفة تدعم استمرارية العمل الخيري.

ويعكس هذا التوجه من توتال للطاقات الأردن التزامها برؤية عالمية ترتكز على دعم المجتمعات المحلية التي تعمل فيها، من خلال مشاريع ومبادرات ترتبط بشكل مباشر بأهداف التنمية المستدامة في الأردن، خاصة في مجالي الطاقة النظيفة والعمل المجتمعي.