وفاة مؤثرة لشاب ثلاثيني في حادث تدهور قلاب بالكرك

الوكيل الإخباري- في حادث مأساوي هزّ المشاعر، توفي الشاب محمد الكوز، في الثلاثينيات من عمره، إثر تدهور قلاب على مركبته التي كان يقودها في محافظة الكرك، حيث فارق الحياة على الفور نتيجة الإصابات البليغة التي تعرض لها.



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الراحل، الذي كان يُعرف بدماثة خلقه وطيب معشره، متزوج وأب لطفلة عمرها سنة واحدة، ما جعل من خبر وفاته صدمة كبيرة لعائلته وأصدقائه وكل من عرفه.

وقد خيّم الحزن على كل من كان يعرفه والذين نعوه بكلمات مؤثرة واستذكروا سيرته الطيبة.



وقد أقيمت عليه صلاة الجنازة في مسجد إبراهيم الخليل في منطقة اليادودة، قبل أن يوارى جثمانه الثرى في مقبرة سحاب الإسلامية، وسط حضور حاشد من ذويه ومحبيه الذين ودعوه بقلوب مكلومة وعيون دامعة.



رحم الله محمد الكوز وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.