مطابة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار

وأوضح الفناطسة، عقب لقائه وزير العمل خالد البكار، أن الحد الأدنى للأجور "لم يرفع منذ أكثر من 5 سنوات تقريبا"، مشيرا إلى "تعاون" من الاتحاد العام مع وزارة العمل وأصحاب العمل خلال الأعوام على عدم المساس به؛ بسبب "تداعيات سلبية" لجائحة كورونا على اقتصاد الأردن" .
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