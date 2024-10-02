مطابة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار

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الوكيل الإخباري- قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، الأربعاء، إن رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن إلى 300 دينار على الأقل "أصبح حقا وجوبيا" بعد مرور أكثر من 5 سنوات تقريبا على بقائه ثابتا عند 260 دينارا. اضافة اعلان





وأوضح الفناطسة، عقب لقائه وزير العمل خالد البكار، أن الحد الأدنى للأجور "لم يرفع منذ أكثر من 5 سنوات تقريبا"، مشيرا إلى "تعاون" من الاتحاد العام مع وزارة العمل وأصحاب العمل خلال الأعوام على عدم المساس به؛ بسبب "تداعيات سلبية" لجائحة كورونا على اقتصاد الأردن" .