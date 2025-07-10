مفوضية اللاجئين في الأردن: هدفنا إيصال اللاجئين إلى الجامعات بنسبة 15٪ بحلول 2030

الوكيل الإخباري- أكدت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ماريا ستافروبولو، أهمية ضمان الوصول إلى التعليم العالي للجميع، بما في ذلك اللاجئون والفئات الأقل حظًا، وذلك في إطار حملة "الوفاء للمجتمع".

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وشددت ستافروبولو على أن التعليم يشكّل ركيزة أساسية لبناء أجيال قادرة على إحداث التغيير، مشيرة إلى هدف "15/30"، الذي يسعى إلى رفع نسبة التحاق الطلبة اللاجئين بالتعليم العالي إلى 15% بحلول عام 2030.



من جهتها، أوضحت مسؤولة قسم التعليم في المفوضية زينا جدعان، أبرز الالتزامات التي تم الإعلان عنها خلال المنتدى العالمي للاجئين، وأكدت على أهمية التنسيق بين تحالف التعليم العالي في الأردن والمؤسسات الدولية لتحقيق هذا الهدف الطموح.



وانطلاقًا من هذا التحالف الذي تأسس العام الماضي، أعلنت اليوم عدة جامعات أردنية عن فرص جديدة ستُتاح للاجئين في مجال التعليم العالي، في خطوة تعزز من الشمولية وتوسّع نطاق الوصول إلى التعليم.



وتضمنت نتائج الفعالية التزامات من عدد من الجامعات والمؤسسات، من أبرزها؛ قرى الأطفال SOS: تقديم خمس منح دراسية في أي تخصص جامعي داخل الأردن، جامعة عمّان العربية: توفير خمس عشرة منحة دراسية، إلى جانب استضافة مؤتمر رئيسي يجمع ممثلين عن القطاع الخاص الأردني وجمعية البنوك، لتسليط الضوء على دورهم في دعم وصول اللاجئين إلى التعليم العالي.