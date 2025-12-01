منتدى التواصل الحكومي يستضيف أمين عام سلطة وادي الأردن غدا

ويتناول اللقاء محاور الاستثمارات والتنمية الاقتصادية في وادي الأردن والسدود والحصاد المائي والتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الزراعة المستدامة ورفع كفاءة استخدام المياه واستخدام التكنولوجيا الحديثة في وادي الأردن.
ودعت وزارة الاتصال الحكومي الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية المرخصة الراغبين بحضور اللقاء، الى الحضور في مقرها قبل ثلث ساعة من الموعد وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أي من وسائل الإعلام.
