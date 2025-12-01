الإثنين 2025-12-01 02:17 م

منتدى التواصل الحكومي يستضيف أمين عام سلطة وادي الأردن غدا

شعار منتدى التواصل الحكومي في وزارة الاتصال الحكومي
الإثنين، 01-12-2025 11:26 ص

الوكيل الإخباري-    يعقد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان (تطوير مصادر المياه من أجل تنمية مستدامة ) وذلك عند الواحدة من ظهر يوم غد الثلاثاء في وزارة الاتصال الحكومي.

ويتناول اللقاء محاور الاستثمارات والتنمية الاقتصادية في وادي الأردن والسدود والحصاد المائي والتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الزراعة المستدامة ورفع كفاءة استخدام المياه واستخدام التكنولوجيا الحديثة في وادي الأردن.


ودعت وزارة الاتصال الحكومي الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية المرخصة الراغبين بحضور اللقاء، الى الحضور في مقرها قبل ثلث ساعة من الموعد وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أي من وسائل الإعلام.

 
 


