مواجهة مهمة للأردني ابزاخ في نصف نهائي الفنون القتالية

تستعد العاصمة السعودية الرياض، لاستضافة نزال مرتقب يجمع المقاتل الأردني نورس أبزاخ بالمقاتل الفرنسي مختار بنكاصي يوم السبت المقبل وذلك ضمن الدور نصف النهائي لبطولة دوري المحترفين للفنون القتالية المختلطة الأميركية في فئة وزن البانتام.





وكان ابزاخ خطف الأضواء بعد تأهله المستحق إلى نصف النهائي، عقب فوزه في نزاله السابق بالضربة القاضية، ليواصل مشواره في البطولة ويواجه خصمًا قويًا في أمسية ينتظرها عشاق الفنون القتالية.

ويشهد الحدث مجموعة من النزالات الحاسمة في أوزان مختلفة، من أبرزها الوزن الخفيف، الريشة، والوزن الوسط، وسط أجواء جماهيرية وحماسية مرتقبة.

