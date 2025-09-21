مواجهة مهمة للأردني ابزاخ في نصف نهائي الفنون القتالية

وكان ابزاخ خطف الأضواء بعد تأهله المستحق إلى نصف النهائي، عقب فوزه في نزاله السابق بالضربة القاضية، ليواصل مشواره في البطولة ويواجه خصمًا قويًا في أمسية ينتظرها عشاق الفنون القتالية.
ويشهد الحدث مجموعة من النزالات الحاسمة في أوزان مختلفة، من أبرزها الوزن الخفيف، الريشة، والوزن الوسط، وسط أجواء جماهيرية وحماسية مرتقبة.
