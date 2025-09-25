هايبرماكس يحتفل بمرور عام على افتتاحه في الأردن مع اطلاق حملة "أول سنة معكم ومكملين لنفرحكم"

ومنذ انطلاقتها في المنطقة، جمعت هايبرماكس بين خبرة عالمية ورؤية محلية، لتؤكد التزامها بدعم التوريد المحلي وتمكين المجتمع. وبفضل فهمها العميق لتفضيلات العملاء الإقليمية، مقرونًا بأعلى المعايير الدولية للجودة والخدمة، تواصل العلامة تقديم تجربة تسوق حديثة تضع العميل في المقام الأول.
وخلال العام الماضي، لعبت هايبرماكس دوراً محورياً في دعم المجتمعات المحلية وتعزيز الإنتاج الوطني عبر خلق فرص عمل جديدة وإقامة شراكات استراتيجية مع الموردين المحليين والشركات الصغيرة والمتوسطة. واليوم، يتم توريد 25% من الخضار والفواكه الطازجة محلياً، بينما يأتي 23% من إجمالي مجموعة المنتجات من المنتجين الأردنيين والشركات المحلية. أما العملاء، فقد استفادوا من خلال برنامج الولاء "هاي ماكس" من استرداد نقدي تجاوز 700,000 دينار أردني، في تأكيد إضافي على التزام العلامة بتقديم القيمة على جميع الأصعدة.
وبهذه المناسبة، صرّح الدكتور غونثر هيلم، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم للتجزئة" قائلاً: "تماشياً مع نهج ماجد الفطيم في مساعدة العملاء على التسوق بذكاء والعيش بشكل أفضل كل يوم، مع الإسهام في النمو الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة، أطلقنا هايبرماكس كعلامتنا الرائدة في قطاع التجزئة في الأردن. ومنذ الافتتاح، لمسنا عن قرب الترحيب الكبير من المستهلكين والمجتمعات المحلية. وفي غضون عام واحد فقط، عقدنا شراكات مع أكثر من 300 مورد محلي وخلقنا أكثر من 1,200 وظيفة مباشرة. هذه الجهود تتماشى تماماً مع الرؤية الوطنية للمملكة، حيث تسهم في تعزيز الأمن الغذائي، والنمو الاقتصادي، وتمكين المجتمع."
وأضاف:"من خلال إطلاق حملة "أول سنة معكم ومكملين لنفرحكم" ، نرغب في الاحتفال مع عملائنا والتعبير عن شكرنا العميق لهم على ثقتهم ودعمهم. هذه المناسبة لا تؤكد فقط التزامنا بخلق لحظات رائعة للجميع كل يوم، بل تبرز أيضاً وعدنا بمواصلة توسيع خيارات المنتجات، وتقديم أعلى مستويات الجودة وسهولة الوصول إليها مع تقديم أسعار تنافسية – بما يلبي تطلعات عملائنا المتجددة من خلال تجربة تسوق حديثة وسلسة، سواء في المتاجر أو عبر الإنترنت."
وستمتد حملة "أول سنة معكم ومكملين لنفرحكم"، من 25 أيلول ولغاية 22 تشرين الأول، وتشمل خصومات حصرية تصل إلى 50% على تشكيلة واسعة من المواد الغذائية الطازجة والمعلبة، ومستلزمات المنزل، والأجهزة الكهربائية وغيرها، كما سيحظى العملاء بفرصة الفوز بإحدى 1,000 عربة تسوّق مجانية باسترداد نقدي على حساب هاي ماكس عند التسوق بقيمة 20 دينارًا أردنيًا أو أكثر، إضافة إلى الدخول التلقائي في السحب الكبير للفوز بسيارة جيتور T1 الفاخرة.
للمزيد من المعلومات، بإمكان المهتمين متابعة صفحات هايبرماكس الأردن على منصتيْ فيسبوك وإنستغرام.
