هايبرماكس يحتفل بمرور عام على افتتاحه في الأردن مع اطلاق حملة "أول سنة معكم ومكملين لنفرحكم"

الوكيل الإخباري- تحتفل هايبرماكس الأردن، العلامة التجارية الرائدة لتجارة المواد الغذائية ومستلزمات المنزل التي تملكها شركة "ماجد الفطيم" وتديرها بشكل مستقل، بمرور عامها الأول في السوق الأردني عبر إطلاق حملة "أول سنة معكم ومكملين لنفرحكم".

