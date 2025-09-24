الأربعاء 2025-09-24 11:33 م
 

أمطار ورعد غداً الخميس في هذه المناطق

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 24-09-2025 11:02 م
الوكيل الإخباري-   توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تشهد المملكة يوم الخميس انخفاضًا على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، بحيث يسود طقس غير مستقر ولطيف الحرارة في أغلب المناطق، فيما يكون معتدلًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.اضافة اعلان


وأفادت الأرصاد بظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمالية هطول زخات من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى تمتد أحيانًا إلى الشرقية والجنوبية الغربية، وقد يصحبها الرعد أحيانًا في بعض المناطق الشمالية والشرقية.

أما الرياح، فتكون شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس غائمًا جزئيًا ومائلًا للبرودة في أغلب المناطق، فيما يبقى معتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشرقية، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

التحذيرات ليوم الخميس:

خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول.

خطر تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانًا بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

تنبيهات ونصائح:

ضرورة الابتعاد عن مجاري الأودية في شمال المملكة والبادية الشمالية الشرقية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

نتنياهو يتحدى الاعترافات الدولية: لن تقام دولة فلسطينية

عربي ودولي نتنياهو يتحدى الاعترافات الدولية: لن تقام دولة فلسطينية

ل

طب وصحة حل سريع وفعال لمرضى الحساسية

السعودية تطلق تحالفا دوليا طارئا لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية

عربي ودولي السعودية تطلق تحالفا دوليا طارئا لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية

ال

طب وصحة خبير بارز يكشف عن 5 أسرار لإبطاء الشيخوخة

تعبيرية

الطقس أمطار ورعد غداً الخميس في هذه المناطق

السودان .. مقتل 15 شخصا على الأقل جراء غارة بمسيرة على سوق في الفاشر

عربي ودولي السودان .. مقتل 15 شخصا على الأقل جراء غارة بمسيرة على سوق في الفاشر

ل

طب وصحة "حل طبيعي" لمكافحة التعب يوفر للجسم أغلب احتياجاته من الفيتامينات

الصفدي: نتنياهو يريد أن يشعل المنطقة ونحن نريد أن نحميها

أخبار محلية الصفدي: نتنياهو يريد أن يشعل المنطقة ونحن نريد أن نحميها



 
 





الأكثر مشاهدة