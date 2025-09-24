أمطار ورعد غداً الخميس في هذه المناطق

11:02 م

الوكيل الإخباري- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تشهد المملكة يوم الخميس انخفاضًا على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، بحيث يسود طقس غير مستقر ولطيف الحرارة في أغلب المناطق، فيما يكون معتدلًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.





وأفادت الأرصاد بظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمالية هطول زخات من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى تمتد أحيانًا إلى الشرقية والجنوبية الغربية، وقد يصحبها الرعد أحيانًا في بعض المناطق الشمالية والشرقية.



أما الرياح، فتكون شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



وخلال ساعات الليل، يكون الطقس غائمًا جزئيًا ومائلًا للبرودة في أغلب المناطق، فيما يبقى معتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشرقية، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



التحذيرات ليوم الخميس:



خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول.



خطر تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانًا بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.



خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.



تنبيهات ونصائح:



ضرورة الابتعاد عن مجاري الأودية في شمال المملكة والبادية الشمالية الشرقية.