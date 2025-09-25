عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك-الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

اضافة اعلان