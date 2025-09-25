عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عددا من المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات مشبوهة في باحاته.
