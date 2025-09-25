وزير النقل يبحث والمنسق المقيم للأمم المتحدة سبل دعم القطاع

الوكيل الإخباري- بحث وزير النقل الدكتور نضال القطامين، اليوم الخميس، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة شيري أندرسون، آليات الاستفادة من البرامج والخبرات التي توفرها برامج الأمم المتحدة في قطاع النقل، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

