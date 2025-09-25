الخميس 2025-09-25 04:54 م
 

وزير النقل يبحث والمنسق المقيم للأمم المتحدة سبل دعم القطاع

الخميس، 25-09-2025 04:25 م

الوكيل الإخباري-    بحث وزير النقل الدكتور نضال القطامين، اليوم الخميس، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة شيري أندرسون، آليات الاستفادة من البرامج والخبرات التي توفرها برامج الأمم المتحدة في قطاع النقل، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وناقش اللقاء، استدامة الحلول لتحديث قطاع النقل والارتقاء بالخدمات المقدمة، بما يحقق أفضل استجابة لاحتياجات المجتمع ويلبي المعايير الدولية ويعزز مستوى خدمات النقل في المملكة.

 
 
