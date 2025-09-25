وزير النقل يبحث والمنسق المقيم للأمم المتحدة سبل دعم القطاع

وناقش اللقاء، استدامة الحلول لتحديث قطاع النقل والارتقاء بالخدمات المقدمة، بما يحقق أفضل استجابة لاحتياجات المجتمع ويلبي المعايير الدولية ويعزز مستوى خدمات النقل في المملكة.
-
أخبار متعلقة
-
انطلاق فعاليات الدورة 24 لمعرض عمان الدولي للكتاب 2025
-
اعلان صادر عن مديرية الامن العام
-
الأردن يحذر إسرائيل من فرض وقائع جديدة تهدف لتقسيم الحرم القدسي زمانيا ومكانيا
-
٤٥ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية تنموية في المفرق
-
تخفيض السرعة على شارع البتراء في إربد إلى 80 كم/ساعة اعتبارًا من اليوم
-
إنشاء وتأهيل محطات ضخ مياه في معان بكلفة 450 ألف دينار
-
المنطقة العسكرية الشرقية تنظم مهرجانا رياضيا عسكريا بمناسبة ذكرى تشكيلها