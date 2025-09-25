الخميس 2025-09-25 07:15 م
 

العيسوي يعزي آل ياغي

الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس واجب العزاء إلى آل ياغي بوفاة الحاجة منتصرة عبدالحليم الجلاد، زوجة الدكتور علي عبد الغني ياغي.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة، في أم أذنيه في منطقة الرابية، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم آل ياغي والجلاد، سائلا المولي عز  وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
 
 
