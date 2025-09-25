الأمن يعلن إعادة فتح جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين غداً

05:15 م

الوكيل الإخباري- أعلن الأمن العام، اليوم الخميس، عن إعادة فتح جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين يوم غدٍ الجمعة، وذلك من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً.





ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من حالات الفتح والإغلاق التي شهدها المعبر خلال الأيام الماضية، على خلفية العملية التي نفذها عبدالمطلب القيسي، والتي أسفرت عن مقتل إسرائيليين، ما أدى إلى إغلاق المعبر بشكل متكرر.

