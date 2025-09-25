الخميس 2025-09-25 07:14 م
 

الأمن يعلن إعادة فتح جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين غداً

الأمن يعلن إعادة فتح جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين غداً
الأمن يعلن إعادة فتح جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين غداً
 
الخميس، 25-09-2025 05:15 م
الوكيل الإخباري-  أعلن الأمن العام، اليوم الخميس، عن إعادة فتح جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين يوم غدٍ الجمعة، وذلك من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً.اضافة اعلان


ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من حالات الفتح والإغلاق التي شهدها المعبر خلال الأيام الماضية، على خلفية العملية التي نفذها عبدالمطلب القيسي، والتي أسفرت عن مقتل إسرائيليين، ما أدى إلى إغلاق المعبر بشكل متكرر.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي ترامب يكشف تطورات التوصل إلى هدنة في القطاع

ا

أخبار محلية الإدارة المحلية: إطلاق النار على الكلاب الضالة وتسميمها ممنوعان قانونيا

الصفدي يترأس اجتماعًا وزاريًا في نيويورك

أخبار محلية الصفدي يترأس اجتماعًا وزاريًا في نيويورك

6 طرق لكبح الرغبة في تناول المزيد من السكريات

طب وصحة 6 طرق لكبح الرغبة في تناول المزيد من السكريات

وزير النقل يبحث نتائج تقييم وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة وخطة تحسين الأداء

أخبار محلية وزير النقل يبحث نتائج تقييم وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة وخطة تحسين الأداء

ن

أخبار محلية السفير الياباني يزور مخيم الزعتري

الخلايلة: الأردن من الدول القليلة التي تنظم فريضة الزكاة وفق قانون

أخبار محلية الخلايلة: الأردن من الدول القليلة التي تنظم فريضة الزكاة وفق قانون

ت

أخبار محلية مباحثات أردنية عراقية مصرية موسّعة في إطار آلية التعاون الثلاثي



 
 





الأكثر مشاهدة