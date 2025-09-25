انطلاق فعاليات الدورة 24 لمعرض عمان الدولي للكتاب 2025

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، افتتح وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، اليوم الخميس، بحضور وزير الإعلام العُماني الدكتور عبدالله الحراصي، فعاليات الدورة 24 لمعرض عمان الدولي للكتاب 2025، ويستمر حتى 4 تشرين الأول المقبل.

وينظم المعرض، اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية، بمشاركة 400 دار نشر من 22 دولة عربية وأجنبية، ويحمل شعار "القدس عاصمة فلسطين"، لما تمثله القدس في وجدان الأمة العربية، ولتأكيد عروبتها وهويتها، وانسجاما مع مواقف الأردن، وتأكيدا على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.