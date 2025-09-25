انطلاق فعاليات الدورة 24 لمعرض عمان الدولي للكتاب 2025

وينظم المعرض، اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية، بمشاركة 400 دار نشر من 22 دولة عربية وأجنبية، ويحمل شعار "القدس عاصمة فلسطين"، لما تمثله القدس في وجدان الأمة العربية، ولتأكيد عروبتها وهويتها، وانسجاما مع مواقف الأردن، وتأكيدا على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
