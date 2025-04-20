ناصر الشريدة سفيراً للمملكة لدى اليابان

09:30 م

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الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء تعيين ناصر الشريدة سفيراً في ملاك وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وتسميته سفيراً للمملكة لدى اليابان. اضافة اعلان

