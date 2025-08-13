نحو نقل ذكي في العقبة: نظام ركاب ذكي وإعادة هيكلة للخطوط

11:34 م

بحث مفوّض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور محمد عبد الودود أبو عمر مع الرئيس التنفيذي لشركة العقبة للنقل والخدمات اللوجستية خالد مرسي، آليات التعاون بهدف رفع كفاءة النقل العام، وتوفير خدمة منتظمة وآمنة وموثوقة في مدينة العقبة.





وناقشا احتياجات الأهالي والزوّار والوقوف على جاهزية الشركة لنقل طلبة المدارس والجامعات مع بداية العام الدراسي، وضمان توفير وسائل نقل منظّمة وآمنة تراعي معايير السلامة وتلبي احتياجات الفئات كافة.



وأكد أبو عمر أن قطاع النقل العام يمثّل إحدى الركائز الأساسية التي تدعم الحركة الاقتصادية والسياحية في العقبة، مشيدًا بدور شركة العقبة للنقل والخدمات اللوجستية في توفير وتطوير خدمات النقل التي تغطي معظم مناطق المدينة.



وأشار إلى أن توفير خدمة نقل آمنة لطلبة المدارس والجامعات في العقبة يعد جزءًا أساسيًا من منظومة النقل العام التي تسعى السلطة إلى تعزيزها، لافتًا إلى أن هذه الفئة تشكّل شريحة واسعة تعتمد على خدمات الشركة يوميًا.



بدوره أوضح مرسي أن الشركة تدير أسطولًا يضم 51 حافلة، وتغطي ما نسبته 86 بالمئة من خطوط النقل الداخلي في العقبة، ما يجعلها المشغّل الأكبر لخدمات النقل العام في المدينة.



وأشار إلى أن الشركة حققت نموًا ملحوظًا في أعداد الركاب، حيث بلغ عددهم مليونًا و400 ألف راكب خلال العام الماضي، مع توقّعات بزيادة هذا الرقم خلال العام الحالي، وذلك نتيجة تحديث الخطة التشغيلية للنقل العام في العقبة.



وبيّن مرسي أن الشركة تعكف على تنفيذ خطة مستقبلية شاملة لتطوير خدمات النقل في العقبة تتضمن التحوّل إلى أنظمة تشغيل وإدارة أكثر ذكاءً من خلال إطلاق نظام نقل ركاب ذكي، إضافةً إلى إعادة هيكلة خطوط النقل الداخلي لتوسيع نطاق التغطية وتحديث الأسطول الحالي للحافلات بما يرفع مستوى الخدمة المقدّمة للركاب.