ندوة تتناول التراث الأثري بالأردن والجزائر في معرض عمان للكتاب

وشارك في الندوة التي أدارتها الدكتورة ميسون النهار، الباحث الدكتور عيساوي بوعكاز من الجزائر، والباحث الدكتور زيدان كفافي من الأردن.
وحملت مداخلة الدكتور عيساوي، عنوان: "التراث الأثري في الجزائر.. ثراء وتنوع"، مستعرضاً مقدرات البلد الإفريقي الذي يعد بحجم قارة كاملة مساحة، بما تحتويه من تراث جيولوجي وطبيعي وأثري معتبر، فضلاً عن تنوع المواقع والمعالم الأثرية فيه.
وأشار إلى أن الجزائر، تتميز بالتعمير البشري منذ عصور ما قبل التاريخ، وبالصناعات الحجرية والمعالم الجنائزية وبالفن الصخري، مبيناً أن في الجزائر 7 مواقع مسجلة بقائمة التراث العالمي لليونسكو، وهي: قلعة بني حماد، وتمقاد، وجميلة، وتيبازة، وطاسلي ناجر، ووادي ميزاب، وقصبة الجزائر.
فيما حملت مداخلة الدكتور زيدان، عنوان: "تاريخ وحضارة الأردن في العصور القديمة"، وبين فيها أن الأردن شهد بزوغ كثير من الأحداث، التي كان لها تأثير كبير في سير الحضارة العالمية.
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