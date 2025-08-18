افتتاح برنامج التأهيل القيادي والإداري للأطباء في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية

الوكيل الإخباري- افتتح في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية الاثنين، برنامج التأهيل القيادي والإداري للأطباء، والذي تنظمه الكلية ضمن البرامج الأكاديمية الموازية التي تُعقد في رحابها سنوياً لعدد من قطاعات الدولة، بحضور آمر كلية الدفاع الوطني.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل عدد من الأطباء من مديرية الخدمات الطبية على مهارات القيادة والإدارة والتخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر.