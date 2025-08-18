الإثنين 2025-08-18 05:06 م
 

افتتاح برنامج التأهيل القيادي والإداري للأطباء في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية

الإثنين، 18-08-2025 03:43 م

الوكيل الإخباري-   افتتح في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية الاثنين، برنامج التأهيل القيادي والإداري للأطباء، والذي تنظمه الكلية ضمن البرامج الأكاديمية الموازية التي تُعقد في رحابها سنوياً لعدد من قطاعات الدولة، بحضور آمر كلية الدفاع الوطني.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل عدد من الأطباء من مديرية الخدمات الطبية على مهارات القيادة والإدارة والتخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر.


ويتضمن البرنامج الذي يستمر لمدة أسبوعين، تدريباً يكتسب من خلاله المشاركون المهارات القيادية والخبرات العملية، كما يحتوي البرنامج على عدة موضوعات أهمها، الأمن الوطني ومفاهيمه الأساسية والتحديات والتهديدات التي تواجهه، وعناصر قوة الدولة، إضافة إلى مفهوم فن القيادة والإدارة الاستراتيجية ومفاهيم التخطيط الاستراتيجي ومهارات التواصل، وغيرها من الموضوعات التي تخدم مفاهيم الأمن الوطني.

 
 
