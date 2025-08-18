افتتاح برنامج التأهيل القيادي والإداري للأطباء في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية

ويهدف البرنامج إلى تأهيل عدد من الأطباء من مديرية الخدمات الطبية على مهارات القيادة والإدارة والتخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر.
ويتضمن البرنامج الذي يستمر لمدة أسبوعين، تدريباً يكتسب من خلاله المشاركون المهارات القيادية والخبرات العملية، كما يحتوي البرنامج على عدة موضوعات أهمها، الأمن الوطني ومفاهيمه الأساسية والتحديات والتهديدات التي تواجهه، وعناصر قوة الدولة، إضافة إلى مفهوم فن القيادة والإدارة الاستراتيجية ومفاهيم التخطيط الاستراتيجي ومهارات التواصل، وغيرها من الموضوعات التي تخدم مفاهيم الأمن الوطني.
-
أخبار متعلقة
-
اجتماع إقليمي لمديري المُختبرات المَعنية بشلل الأطفال
-
ورشة تؤكد ضرورة تعزيز دور المرأة في قطاع الطاقة المستدامة
-
يوم طبي مجاني في سهل حوران
-
الأردن ينفذ إنزالات جوية جديدة بمشاركة دولية واسعة
-
مذكرة تفاهم بين المستقلة للانتخاب والشباب
-
الأردن يدين إقدام رئيس الوزراء الإسرائيلي على اقتحام الضفة الغربية المحتلة
-
قطاع النقل البري في جرش يؤكد ضرورة التزام حافلات النقل العام في برما بخطوطها المحددة
-
المعهد القضائي يعلن عن مسابقة القبول في برنامج الدبلوم للعام الدراسي 2025-2026