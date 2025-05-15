نقابة الألبسة: السوق السورية شريك استراتيجي لتجار القطاع

الوكيل الإخباري- أكد نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة، سلطان علان، أن الأسواق السورية تُعد من أهم المصادر لتوفير المنتجات لقطاع الألبسة والأحذية والأقمشة في الأردن.

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وقال علان في بيان، اليوم الخميس، إن العلاقات التاريخية بين التجار في البلدين تسهّل التعاملات التجارية بين الجانبين، وتُعزز من فرص التعاون والتبادل الاقتصادي.



وأضاف، أن هناك بعض المنتجات من الألبسة والأحذية والأقمشة يصعب إيجاد بدائل مناسبة لها من حيث الجودة والسعر والتصميم، مؤكدًا أن السوق السورية يُعد الأقرب للأردنيين من عدة نواحٍ، أبرزها التشابه في أنماط اللباس بين العائلات الأردنية والسورية، إضافة إلى سهولة النقل، ما يسهم في تخفيض أسعار المنتجات النهائية.



وبيّن علان، أن الصناعة السورية بحاجة إلى مدخلات إنتاج، والأسواق الأردنية قادرة على توفير هذه المستلزمات بشكل جيد وفعّال، ما يعزز التكامل الصناعي بين البلدين.



وأوضح، أن النقابة تدعم تسريع فتح قنوات التجارة مع سوريا، وتساند الجهود الحكومية إلى جانب القطاع الخاص لتفعيل التبادل التجاري المشترك.



وأشار إلى أن النقابة تعمل تحت مظلة غرفة تجارة عمان، الممثلة للقطاعات التجارية في المملكة، لتقديم مقترحات من شأنها توفير بيئة مناسبة لتسهيل إجراءات التخليص الجمركي على الصادرات والواردات المتعلقة بالقطاع.