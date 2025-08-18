الإثنين 2025-08-18 08:49 م
 

السفير المعايطة يقدم أوراق اعتماده لجلالة ملك تايلند

جانب من المراسم
 
الإثنين، 18-08-2025 07:54 م

الوكيل الإخباري- قدّم السفير الدكتور إسماعيل المعايطة أوراق اعتماده إلى جلالة الملك ماها فاجير الونغكورن ملك مملكة تايلاند، سفيرًا فوق العادة ومفوّضًا غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة تايلاند، وذلك خلال مراسم في قصر دوست الملكي في العاصمة بانكوك.

ونقل السفير المعايطة خلال تقديم أوراق اعتماده تحيّات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى جلالة ملك تايلاند، وتمنياته للشعب التايلندي الصديق بمزيد من التقدّم والازدهار.


بدوره، طلب جلالة الملك ماها فاجير الونغكورن ملك مملكة تايلاند، نقل تحيّاته إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، وتمنياته الطيبة لجلالته وللشعب الأردني الصديق بالتقدّم والازدهار، مُعربًا عن أمله في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات كافّة.


وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد عدد من كبار المسؤولين في القصر الملكي ووزارة الخارجية التايلاندية.

 
 
