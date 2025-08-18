السفير المعايطة يقدم أوراق اعتماده لجلالة ملك تايلند

ونقل السفير المعايطة خلال تقديم أوراق اعتماده تحيّات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى جلالة ملك تايلاند، وتمنياته للشعب التايلندي الصديق بمزيد من التقدّم والازدهار.
بدوره، طلب جلالة الملك ماها فاجير الونغكورن ملك مملكة تايلاند، نقل تحيّاته إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، وتمنياته الطيبة لجلالته وللشعب الأردني الصديق بالتقدّم والازدهار، مُعربًا عن أمله في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات كافّة.
وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد عدد من كبار المسؤولين في القصر الملكي ووزارة الخارجية التايلاندية.
