صناعة إربد تبحث تعزيز المشاركة في المعارض الأميركية

وجاء هذا اللقاء تمهيداً لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، تهدف إلى فتح آفاق جديدة للصناعة الوطنية في السوق الأميركي، وبحث إمكانية تنظيم لقاءات أعمال (B2B) مع رجال الأعمال في الولايات المتحدة، والاستفادة من كافة الميزات والخدمات التي يقدمها مجلس الأعمال الأردني الأميركي.
وأكد أبو حسان، أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود الغرفة المستمرة لدعم الصناعيين وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتهم، مشيراً إلى أن السوق الأميركي يمثل فرصة كبيرة للصناعات الوطنية لما يتمتع به من حجم وإمكانات واسعة، مشيرا إلى أن العمل على توقيع مذكرة التفاهم سيعزز فرص التصدير ويخدم الاقتصاد الوطني.
من جانبه قال الحسن، إن المجلس يسعى إلى تذليل العقبات أمام دخول المنتجات الأردنية إلى السوق الأميركي، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين رجال الأعمال من الجانبين، مؤكداً أن المجلس سيواصل جهوده لتوفير جميع الخدمات الممكنة لدعم الصناعة الأردنية وتعزيز حضورها في الولايات المتحدة.
وتُعد غرفة صناعة إربد من أبرز المؤسسات الداعمة للقطاع الصناعي في شمال المملكة، حيث تعمل بشكل مستمر على تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية، وتوسيع أسواقها عبر شراكات محلية ودولية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
