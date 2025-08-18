الإثنين 2025-08-18 07:00 م
 

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 62,004 شهداء

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 62,004 شهداء
 
الإثنين، 18-08-2025 05:58 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 62,004، أغلبيتهم أطفال ونساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول 2023.اضافة اعلان


وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 156,230، منذ بدء العدوان، في حين ما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 60 شهيدا، و344 مصابا خلال الساعات الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 10,460 شهيدا، و44,189 مصابا.

وأوضحت أن حصيلة من وصلوا إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الماضية 27 شهيدا، والإصابات 281، ليرتفع إجمالي شهداء "لقمة العيش" ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 1,965، والإصابات إلى 14,701.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الماضية، 5 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفلان، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 263 حالة من ضمنها 112 طفلا.
 
 
