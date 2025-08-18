الإثنين 2025-08-18 08:49 م
 

رئيس هيئة الأركان يلتقي وفداً من أعضاء الكونغرس الأميركي

الإثنين، 18-08-2025 07:41 م

الوكيل الإخباري- التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الاثنين، وفداً من لجنة الخدمات المسلحة في الكونغرس الأميركي.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والملحق الدفاعي الأميركي في عمّان، أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، إضافة إلى التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.


وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال اللقاء أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين وضرورة توحيد الجهود لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.


من جانبهم، أشاد أعضاء الوفد بالجهود التي تبذلها المملكة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وعلى مختلف الصعد السياسية والأمنية مؤكدين أهمية الدور الأردني على الصعيدين الإغاثي والإنساني.

 
 
