رئيس هيئة الأركان يلتقي وفداً من أعضاء الكونغرس الأميركي

الوكيل الإخباري- التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الاثنين، وفداً من لجنة الخدمات المسلحة في الكونغرس الأميركي.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والملحق الدفاعي الأميركي في عمّان، أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، إضافة إلى التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال اللقاء أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين وضرورة توحيد الجهود لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.