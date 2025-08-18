التربية: كتب الطلبة متوفرة منذ اليوم الأول لدوامهم

07:23 م

الوكيل الإخباري- أكّدت الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، سحر الشخاترة، أن الوزارة في أعلى درجات الجاهزية لبدء العام الدراسي الجديد.





وأوضحت الشخاترة، الإثنين، أنه سيتم تشغيل 30 مدرسة جديدة بعد استلامها بشكل كامل، مما يتيح تحسين البيئة التعليمية والاستغناء عن 14 مدرسة مستأجرة هذا العام.



وأضافت أن الكتب المدرسية متوفرة بالكامل، وسيتم توزيعها على الطلبة منذ اليوم الأول لدوامهم، بما يضمن انطلاقة سلسة ومنظمة للعام الدراسي.



وبيّنت الشخاترة أنه جرى توريد الكتب المدرسية وتوزيع الشعب الصفية والكوادر التعليمية على المدارس كافة.



وأضافت أنّ الوزارة عملت وما تزال على صيانة وتصنيع المقاعد المدرسية، مشيدة بجهود المدارس والمشاغل المهنية التي بذلت جهودًا كبيرة في عملية الصيانة والتصنيع لسد حاجات المدارس.



وشدّدت على ضرورة تحمّل الجميع لمسؤولياتهم وتفعيل مبدأ المساءلة ورفع مستوى العمل الإداري في تطوير الأداء وفق معايير العدالة وتفويض الصلاحيات الممنوحة لمديري التربية والتعليم.



ودعت الإدارات في مركز الوزارة إلى رفع مستوى التواصل مع الميدان التربوي والمتابعة المستمرة للاستعدادات؛ سعيًا لتذليل التحديات وتعظيم الإيجابيات وصولًا إلى جاهزية لمدارسنا تليق بأبنائنا الطلبة.