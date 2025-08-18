الصفدي يبحث مع الأمم المتحدة الوضع الإنساني الكارثي في غزة

وبحث الصفدي وميشو الوضع الإنساني في غزة، وسبل تعزيز التعاون بين الأردن والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في إدخال المساعدات إلى القطاع، الذي أكّد الصفدي أنه يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع، واستخدام إسرائيل التجويع سلاحًا في خرق فاضح للقانون الدولي.
وجدّد الصفدي التأكيد على دعم المملكة لجهود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله في تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وفق تكليفها الأممي.
وأكّد الصفدي ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، ودعم الجهود القطرية المصرية الأميركية لتنفيذ اتفاقية تبادل تحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار.
