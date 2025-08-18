الإثنين 2025-08-18 08:49 م
 

الصفدي يبحث مع الأمم المتحدة الوضع الإنساني الكارثي في غزة
 
الإثنين، 18-08-2025 07:42 م
الوكيل الإخباري-   استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، وكيل الأمين العام لشؤون السلامة والأمن جيل ميشو، وبحث معه التطورات في المنطقة، وتعزيز التعاون القائم بين الأردن والأمم المتحدة.اضافة اعلان


وبحث الصفدي وميشو الوضع الإنساني في غزة، وسبل تعزيز التعاون بين الأردن والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في إدخال المساعدات إلى القطاع، الذي أكّد الصفدي أنه يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع، واستخدام إسرائيل التجويع سلاحًا في خرق فاضح للقانون الدولي.

وجدّد الصفدي التأكيد على دعم المملكة لجهود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله في تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وفق تكليفها الأممي.

وأكّد الصفدي ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، ودعم الجهود القطرية المصرية الأميركية لتنفيذ اتفاقية تبادل تحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار.
 
 
