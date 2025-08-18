الرئيس الروسي يطلع نظيره البرازيلي على نتائج قمته مع ترامب في ألاسكا

وقال الكرملين في البيان: "تم استعراض النتائج الرئيسية لمفاوضات فلاديمير بوتين مع الرئيس الأمريكي في أنكوريج. وأشاد لولا دا سيلفا بأهمية المعلومات التي تلقتها بلاده، خاصة في ضوء العمل الجاري ضمن 'مجموعة أصدقاء السلام لأوكرانيا' التي تتشارك البرازيل في رئاستها".
وأضاف البيان: "تم التأكيد على الاهتمام المتبادل بتعزيز الحوار الروسي البرازيلي، وكذلك بالتعاون الوثيق في إطار مجموعة بريكس".
يذكر أنه في 15 أغسطس الجاري، عُقد لقاء بين بوتين وترامب في القاعدة العسكرية "إلمندورف-ريتشاردسون" بألاسكا. واستمر اللقاء نحو ثلاث ساعات: بدأ بجلسة ثنائية في ليموزين الرئيس الأمريكي أثناء الطريق إلى مكان المفاوضات الرئيسي، ثم جلسة ضيقة بنظام "ثلاثة مقابل ثلاثة".
ومثل الجانب الروسي في الاجتماع أيضا مساعد الرئيس يوري أوشاكوف ووزير الخارجية سيرغي لافروف، فيما حضر من الجانب الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص للرئيس ستيف ويتكوف.
وفي بيان صحفي ختامي، أعلن بوتين أن تسوية النزاع الأوكراني كانت الموضوع الرئيسي للقمة.
روسيا اليوم
