الإثنين 2025-08-18 07:00 م
 

"حماس": أبلغنا الوسطاء بالموافقة على مقترحهم الذي قدم يوم الأحد

ا
أرشيفية
 
الإثنين، 18-08-2025 06:10 م

الوكيل الإخباري- أفاد مصدر في حركة "حماس" اليوم الاثنين في تصريحات صحفية، أن الحركة أبلغت الوسطاء القطريين والمصريين موافقتها على المقترح الذي تم تقديمه يوم أمس الأحد بشأن وقف إطلاق النار بغزة.

وقال المصدر في الحركة لقناة "الجزيرة" القطرية: "أبلغنا الوسطاء بالموافقة على مقترحهم الذي قدم بالأمس".

وكانت وكالة "أكسيوس" قد نقلت عن مصدر دبلوماسي لم تسمّه قوله: "حماس قدمت ردها بشأن صفقة الرهائن إلى رئيس الوزراء القطري هذا المساء خلال اجتماع في مصر".


وقال مراسل الوكالة باراك دافيد في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "أخبرني مصدر دبلوماسي أن كبير مفاوضي حماس خليل الحية أعطى رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال لقائهما في مصر رد المجموعة المحدث على اقتراح صفقة غزة الأخير".


وتسلمت حركة حماس مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في إطار جهود الوساطة للتوصل إلى تهدئة في المنطقة ووقف التصعيد العسكري.

 

 
 
