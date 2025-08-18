"حماس": أبلغنا الوسطاء بالموافقة على مقترحهم الذي قدم يوم الأحد

وقال المصدر في الحركة لقناة "الجزيرة" القطرية: "أبلغنا الوسطاء بالموافقة على مقترحهم الذي قدم بالأمس".
وكانت وكالة "أكسيوس" قد نقلت عن مصدر دبلوماسي لم تسمّه قوله: "حماس قدمت ردها بشأن صفقة الرهائن إلى رئيس الوزراء القطري هذا المساء خلال اجتماع في مصر".
وقال مراسل الوكالة باراك دافيد في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "أخبرني مصدر دبلوماسي أن كبير مفاوضي حماس خليل الحية أعطى رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال لقائهما في مصر رد المجموعة المحدث على اقتراح صفقة غزة الأخير".
وتسلمت حركة حماس مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في إطار جهود الوساطة للتوصل إلى تهدئة في المنطقة ووقف التصعيد العسكري.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 62,004 شهداء
-
60 شهيدًا خلال 24 ساعة في قطاع غزة
-
17 شهيدا منذ فجر اليوم في غزة
-
مسؤول فلسطيني يعلن تسلم حماس مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في غزة
-
ارتفاع عدد شهداء المجاعة في غزة إلى 263
-
موقع والا: عملية احتلال مدينة غزة ستكون واسعة
-
الاعلام العبري: نتنياهو يستعد لاحتمال إجراء انتخابات مبكرة
-
العفو الدولية تتهم إسرائيل باتباع سياسة تجويع متعمدة في غزة