الأخوة البرلمانية الأردنية القطرية تلتقي السفير القطري

الإثنين، 18-08-2025 07:55 م

الوكيل الإخباري- التقت لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية - القطرية، برئاسة النائب عوني الزعبي، وبحضور مساعد رئيس مجلس النواب النائب هدى نفاع، اليوم الاثنين، السفير القطري في عمان الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني والوزير المفوض حمد بن جاسم المحمود، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، لا سيما البرلمانية والثقافية والاقتصادية.

وأكد الزعبي على متانة العلاقات الأردنية القطرية التاريخية والراسخة، التي أرسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مشددا على أهمية تفعيل التعاون البرلماني وتبادل الآراء والمواقف ذات الاهتمام المشترك.


وأشار إلى ضرورة توسيع مجالات التعاون الاستثماري، خصوصا في قطاع الطاقة المتجددة والغاز المسال، والاستفادة من تبادل الخبرات في هذه القطاعات الحيوية، معربا عن تقديره للجهود القطرية الداعمة للأردن، وتطلعه لمزيد من فرص العمل للأردنيين المؤهلين في السوق القطري.


من جانبهم، أكد النواب، جميل الدهيسات، ورانيا أبو رمان، وديمة طهبوب، ونور أبو غوش، ونجمة الهواوشة، أهمية تعزيز العمل البرلماني المشترك والتبادل الثقافي، إلى جانب الترويج للسياحة التعليمية والعلاجية بين البلدين.


بدوره، جدد السفير القطري الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، تأكيد بلاده على دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، مشيرا إلى الموقف الثابت لقطر في دعم القضية الفلسطينية.


وأكد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مشيدا بالكفاءات الأردنية العاملة في قطر وما تتمتع به من خبرة ومصداقية ونزاهة.

 
 
شؤون برلمانية الأخوة البرلمانية الأردنية القطرية تلتقي السفير القطري

أخبار محلية السفير المعايطة يقدم أوراق اعتماده لجلالة ملك تايلند

أخبار محلية "الخارجية" تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير كينيا

عربي ودولي الرئيس الروسي يطلع نظيره البرازيلي على نتائج قمته مع ترامب في ألاسكا



 
 





