الأحد 2025-08-24 11:10 ص
 

البنك الدولي يقدّم 4 ملايين دولار لدعم برنامج التغذية المدرسية في الأردن

التغذية المدرسية
التغذية المدرسية
 
الأحد، 24-08-2025 09:29 ص
الوكيل الإخباري-   قال برنامج الأغذية العالمي في الأردن، إن البنك الدولي وافق على مساهمة بقيمة 4 ملايين دولار عبر شراكة مع الحكومة الهولندية، لتمويل وتقديم الدعم الفني لتطبيق آلية "الوجبة الصحية" ضمن برنامج التغذية المدرسية الوطني في الأردن.اضافة اعلان


وتستند هذه الخطوة إلى نتائج تقييم الأثر التي أظهرت آثارًا إيجابية لبرنامج التغذية المدرسية على الطلبة في المناطق المستفيدة داخل المملكة، والتي تمت دراستها من قبل برنامج الأغذية العالمي.

وأشار برنامج الأغذية العالمي في تقرير له، إلى أن تجربة "الوجبة الصحية" أثبتت فعاليتها عبر تقييم الأثر، لا سيما في رفع الحضور المدرسي وتحسين المعرفة والسلوك الغذائي لدى الطلاب.

كما سجلت جلسات التوعية والتغذية المدرسية تغيّرات إيجابية في اختيارات الوجبات الخفيفة وزيادة استهلاك الماء بين التلاميذ، ما يعزّز قيمة الاستثمار في هذا النوع من التدخلات الوقائية والتثقيفية.

ويشمل التمويل أيضًا، المُقدّر بـ4 ملايين دولار، توفير دعم فني للقائمين على تنفيذ البرنامج داخل الأردن، بحسب التقرير.

ويهدف البرنامج إلى توفير وجبات مدرسية "تغذية - حسّاسة" تدعم صحة الأطفال وتُحفّز المشاركة المدرسية، مع التركيز على الفئات المستهدفة في إطار استراتيجية التغذية المدرسية الوطنية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

عنم

منوعات مشهد بطولي.. عامل مصري ينقذ شابا من الموت تحت القطار - فيديو

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية إعلان نتائج المقبولين للتعيين على شواغر المكرمة الملكية الخاصة بأبناء المتقاعدين العسكريين

هنة

منوعات ظاهرة نادرة وغير مرئية تتكرّر كل 29 شهرا.. ما هو القمر الأسود؟

ةىت

منوعات نبش قبر للمرة الثالثة في تركيا يثير الجدل - صور

يلاريلاي

منوعات إجبار 20 راكباً على النزول من طائرة في إيطاليا لسبب غريب

اعخ

أخبار الشركات Galaxy AI بداية عصر جديد من الابتكار التفاعلي في المشرق العربي

جانب من الاعتداء

أخبار محلية المياه: ضبط مصنع يعتدي على خط ناقل في المفرق

غزة

فلسطين شهداء ومصابون بنيران الاحتلال قرب محور نتساريم



 
 





الأكثر مشاهدة