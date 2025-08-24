البنك الدولي يقدّم 4 ملايين دولار لدعم برنامج التغذية المدرسية في الأردن

09:29 ص

الوكيل الإخباري- قال برنامج الأغذية العالمي في الأردن، إن البنك الدولي وافق على مساهمة بقيمة 4 ملايين دولار عبر شراكة مع الحكومة الهولندية، لتمويل وتقديم الدعم الفني لتطبيق آلية "الوجبة الصحية" ضمن برنامج التغذية المدرسية الوطني في الأردن.





وتستند هذه الخطوة إلى نتائج تقييم الأثر التي أظهرت آثارًا إيجابية لبرنامج التغذية المدرسية على الطلبة في المناطق المستفيدة داخل المملكة، والتي تمت دراستها من قبل برنامج الأغذية العالمي.



وأشار برنامج الأغذية العالمي في تقرير له، إلى أن تجربة "الوجبة الصحية" أثبتت فعاليتها عبر تقييم الأثر، لا سيما في رفع الحضور المدرسي وتحسين المعرفة والسلوك الغذائي لدى الطلاب.



كما سجلت جلسات التوعية والتغذية المدرسية تغيّرات إيجابية في اختيارات الوجبات الخفيفة وزيادة استهلاك الماء بين التلاميذ، ما يعزّز قيمة الاستثمار في هذا النوع من التدخلات الوقائية والتثقيفية.



ويشمل التمويل أيضًا، المُقدّر بـ4 ملايين دولار، توفير دعم فني للقائمين على تنفيذ البرنامج داخل الأردن، بحسب التقرير.



ويهدف البرنامج إلى توفير وجبات مدرسية "تغذية - حسّاسة" تدعم صحة الأطفال وتُحفّز المشاركة المدرسية، مع التركيز على الفئات المستهدفة في إطار استراتيجية التغذية المدرسية الوطنية.