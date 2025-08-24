مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا ساحة البراق غرب المسجد الأقصى، وأدوا رقصات وطقوسا تلمودية، لمناسبة ما يسمى "رأس الشهر العبري"، تمهيدا لاقتحام باحات الأقصى المبارك.
