الأحد 2025-08-24 11:12 ص
 

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 24-08-2025 09:36 ص
الوكيل الإخباري-   اقتحم مستوطنون، الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وأفادت مصادر فلسطينية، بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا ساحة البراق غرب المسجد الأقصى، وأدوا رقصات وطقوسا تلمودية، لمناسبة ما يسمى "رأس الشهر العبري"، تمهيدا لاقتحام باحات الأقصى المبارك.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

عنم

منوعات مشهد بطولي.. عامل مصري ينقذ شابا من الموت تحت القطار - فيديو

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية إعلان نتائج المقبولين للتعيين على شواغر المكرمة الملكية الخاصة بأبناء المتقاعدين العسكريين

هنة

منوعات ظاهرة نادرة وغير مرئية تتكرّر كل 29 شهرا.. ما هو القمر الأسود؟

ةىت

منوعات نبش قبر للمرة الثالثة في تركيا يثير الجدل - صور

يلاريلاي

منوعات إجبار 20 راكباً على النزول من طائرة في إيطاليا لسبب غريب

اعخ

أخبار الشركات Galaxy AI بداية عصر جديد من الابتكار التفاعلي في المشرق العربي

جانب من الاعتداء

أخبار محلية المياه: ضبط مصنع يعتدي على خط ناقل في المفرق

غزة

فلسطين شهداء ومصابون بنيران الاحتلال قرب محور نتساريم



 
 





الأكثر مشاهدة