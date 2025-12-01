هيئة الخدمة تحذر من صفحات تبيع نماذج مزعومة للمواطنين

وقالت الهيئة في رسالة لها عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي إنه خلال الآونة الاخيرة انتشرت صفحات تدعي ذلك وتقوم ببيع النماذج المزعومة للمواطنين.
وأوضحت الهيئة أن الاختبارات التي تنفذها تتم وفق منهجية علمية دقيقة وبمشاركة خبراء متخصصين ومن خلال نظام إلكتروني متكامل وبنوك اسئلة يتم تطويرها وتحديثها باستمرار وفقا للكفايات المرتبطة بكل وظيفة ولغايات الحصول على المعلومات الدقيقة والمعتمدة حول مفهوم الكفايات والاختبارات التي تنفذها.
