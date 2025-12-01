هيئة الخدمة تحذر من صفحات تبيع نماذج مزعومة للمواطنين

09:33 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/755742 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - دعت هيئة الخدمة والإدارة العامة إلى عدم الالتفات إلى صفحات ومواقع غير رسمية تدعي امتلاك نماذج اختبارات تقييم كفايات وتروج لـ"دوسيات" ومواد علمية تتعلق بالاختبارات. اضافة اعلان





وقالت الهيئة في رسالة لها عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي إنه خلال الآونة الاخيرة انتشرت صفحات تدعي ذلك وتقوم ببيع النماذج المزعومة للمواطنين.



وأوضحت الهيئة أن الاختبارات التي تنفذها تتم وفق منهجية علمية دقيقة وبمشاركة خبراء متخصصين ومن خلال نظام إلكتروني متكامل وبنوك اسئلة يتم تطويرها وتحديثها باستمرار وفقا للكفايات المرتبطة بكل وظيفة ولغايات الحصول على المعلومات الدقيقة والمعتمدة حول مفهوم الكفايات والاختبارات التي تنفذها.

تم نسخ الرابط





