الإثنين 2025-12-01 11:30 ص

هيئة الخدمة تحذر من صفحات تبيع نماذج مزعومة للمواطنين

علم الأردن
علم الاردن
الإثنين، 01-12-2025 09:33 ص
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  دعت هيئة الخدمة والإدارة العامة إلى عدم الالتفات إلى صفحات ومواقع غير رسمية تدعي امتلاك نماذج اختبارات تقييم كفايات وتروج لـ"دوسيات" ومواد علمية تتعلق بالاختبارات.اضافة اعلان


وقالت الهيئة في رسالة لها عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي إنه خلال الآونة الاخيرة انتشرت صفحات تدعي ذلك وتقوم ببيع النماذج المزعومة للمواطنين.

وأوضحت الهيئة أن الاختبارات التي تنفذها تتم وفق منهجية علمية دقيقة وبمشاركة خبراء متخصصين ومن خلال نظام إلكتروني متكامل وبنوك اسئلة يتم تطويرها وتحديثها باستمرار وفقا للكفايات المرتبطة بكل وظيفة ولغايات الحصول على المعلومات الدقيقة والمعتمدة حول مفهوم الكفايات والاختبارات التي تنفذها.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

منوعات شاهد صخرة عملاقة تسقط على شاحنة في جبال مكة والسائق ينجو بأعجوبة

شعار منتدى التواصل الحكومي في وزارة الاتصال الحكومي

أخبار محلية منتدى التواصل الحكومي يستضيف أمين عام سلطة وادي الأردن غدا

و

شؤون برلمانية النواب يقرأون الفاتحة على روح الشهيد وصفي التل

مديرية الأمن العام

أخبار محلية مكافحة المخدرات تُحبط محاولة تهريب مليون ومئتي ألف حبّة مخدرة لإحدى دول الجوار

صندوق المعونة الوطنية

خاص بالوكيل المعونة الوطنية: استكمال صرف 90% من المخصصات للمنتفعين

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أكد رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، أن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء لتشرين الثاني من هذا العام، بلغت نحو 40 مليونا و612 ألف دينار، وفقا لشهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة

اقتصاد محلي الصادرات التجارية لمدينة الزرقاء تتجاوز 40 مليون دينار في تشرين الثاني

8

منوعات فوضى ورعب في حفل إسطنبول بعد اشتعال النار في شاب أمام الآلاف - فيديو



 
 





الأكثر مشاهدة