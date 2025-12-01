هيثم الوكيل يطل عبر شاشة التلفزيون الأردني في برنامج “962”

02:37 م

الوكيل الإخباري- يطل الإعلامي هيثم الوكيل اليوم على شاشة التلفزيون الأردني ضمن أولى حلقات البرنامج الجديد "962"، الذي يبدأ بثه يوميًا من الأحد إلى الخميس بين الساعة 7 – 8 مساءً، ليقدم للجمهور محتوى اجتماعيًا وشبابيًا بقالب عصري وحيوي.





ويمثل ظهور الوكيل اليوم خطوة جديدة في مسيرته الإعلامية، حيث يشارك في برنامج يركز على نبض المجتمع الأردني، ويقترب من قصص الناس اليومية، ويعالج موضوعات حياتية وثقافية بأسلوب بسيط وتفاعلي يناسب مختلف الفئات.



وأكد الوكيل أن مشاركته في البرنامج تأتي من حرصه على تقديم محتوى واقعي ومباشر يعكس اهتمامات الشباب والمجتمع، مضيفًا أنه يتطلع إلى تجربة إعلامية مختلفة تعزز حضور البرامج اليومية على شاشة التلفزيون الأردني.



ويُعد “962” أحد البرامج الجديدة في الدورة البرامجية، ويقدّم باقة من الفقرات المتنوعة التي تهدف إلى تكوين مساحات أقرب للمشاهد، وفتح نوافذ على قضايا المجتمع بأسلوب مرن وحديث.

