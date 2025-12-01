وزارة المياه تضبط بئرا وحفارة مخالفتين واعتداءات على خط ناقل في 3 محافظات

12:07 م

الوكيل الإخباري- ضبطت وزارة المياه والري عدة اعتداءات على مصادر المياه تمثلت بضبط بئر مخالفة في جرش يزود شاليهات وضبط اعتداءات في المفرق على خط ناقل المفرق -إربد -جرش -عجلون قطر 900 ملم لتعبئة صهاريج مخالفة وضبط حفارة مخالفة أثناء قيامها بحفر بئر مخالفة في محافظة الكرك ضمن الحملات التفتيشية المستمرة لحملة أحكام السيطرة على مصادر المياه.



