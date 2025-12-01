الإثنين 2025-12-01 02:17 م

وزارة المياه تضبط بئرا وحفارة مخالفتين واعتداءات على خط ناقل في 3 محافظات

جانب من المضبوطات
الإثنين، 01-12-2025 12:07 م
الوكيل الإخباري-   ضبطت وزارة المياه والري عدة اعتداءات على مصادر المياه تمثلت بضبط بئر مخالفة في جرش يزود شاليهات وضبط اعتداءات في المفرق على خط ناقل المفرق -إربد -جرش -عجلون قطر 900 ملم لتعبئة صهاريج مخالفة وضبط حفارة مخالفة أثناء قيامها بحفر بئر مخالفة في محافظة الكرك ضمن الحملات التفتيشية المستمرة لحملة أحكام السيطرة على مصادر المياه. اضافة اعلان
 
 


