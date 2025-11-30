وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام: توجه لتدريب وتأهيل القيادات الحكومية

وقالت البلبيسي خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن هناك قنوات تدريب متنوعة وليس فقط من خلال التدريب الوجاهي فقط بل استخدام المنصات الإلكترونية.
وأضافت أن الحكومة تستهدف تدريب الموظفين على عدد من الكفايات والقدرات وذلك لبناء القيادات التنفيذية.
وأشارت البلبيسي إلى أن هذه التدريبات تهدف لتمكين الموظف من الارتقاء بالسلم الوظيفي ولتأهيل الشباب ليصبحوا مؤهلين مستقبلا لاستلام الوظائف القيادية.
وبينت أن هذه الخطة تبدأ بالتخطيط ثم التمكين والتدريب ومن ثم العمل على تأهيل الكوادر الحكومية وبالتالي القدرة على تحسين العمل في القطاع العام وتطبيق مبدأ المحاسبة والمساءلة.
