وزيرة السياحة: استئناف رحلات الطيران منخفض التكاليف خلال الربع الأخير من 2025

وأضافت بأن الوزارة والمعنيين على تواصل مستمر مع مختلف شركات الطيران منخفض التكاليف لغايات تسريع عودة نشاط شركات الطيران للأردن.
وبينت عناب أن الأوضاع الجيوسياسية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط أدت إلى تعليق خطوط الطيران منخفض الكلفة "وجهتها مؤقتا "نحو دول مختلفة بالمنطقة ومن ضمنها الأردن.
وكشفت عناب عن خطة وزارة السياحة للنصف الثاني من العام الحالي، وهي التركيز على الترويج السياحي للأردن بالأسواق السياحية التي يمكنها الوصول للأردن بسهولة.
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