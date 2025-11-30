وزير الأوقاف: جلالة الملك يقود جهود الحفاظ على المسجد الأقصى وصد الاعتداءات عليه

02:04 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/755648 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة أن جلالة الملك عبدالله الثاني يقود جهود الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك وصد الاعتداءات عليه من قبل الاحتلال. اضافة اعلان





وقال الخلايلة خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026 في مجلس النواب، إن اقتحامات المستوطنين وانتهاكات الاحتلال هي أكثر ما تعاني منه دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، لافتا إلى تواصل مستمر من قبل الوزارة مع موظفي المسجد الأقصى.



وأضاف أن موقف الأردن ثابت وواضح انطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



وأشار الخلايلة إلى أن مساحة المسجد الأقصى المبارك البالغة 144 دونما، غير قابلة للتقسيم الزماني والمكاني.

تم نسخ الرابط





