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وزير الأوقاف يفتتح اليوم الخيري والطبي المجاني في الرصيفة

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة
الدكتور محمد الخلايلة
 
الإثنين، 17-03-2025 08:07 م

الوكيل الإخباري-   افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة، الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الاثنين، اليوم الخيري والطبي المجاني الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع صندوق الزكاة ومستشفى المقاصد الخيرية بمخيم حطين في لواء الرصيفة.

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وقال الخلايلة، إن هذا اليوم من أيام شهر رمضان المبارك يحمل ذكرى طيبة، فيه نفحات من العزة والشجاعة والبطولة والتضحية، وهي ذكرى معركة بدر الكبرى، يوم الفرقان، عندما ميّز الله سبحانه وتعالى بين الحق والباطل، داعياً الله سبحانه وتعالى إلى أن ينصر الأهل في غزة وأن يكون معهم.


وأضاف أن شهر رمضان هو شهر الخير والانتصارات والعمل والإحسان، مشيراً إلى أن التاريخ الإسلامي حافل بالبطولات والإنجازات التي تحققت في هذا الشهر المبارك.

 
 
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