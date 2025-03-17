وزير الأوقاف يفتتح اليوم الخيري والطبي المجاني في الرصيفة

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة، الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الاثنين، اليوم الخيري والطبي المجاني الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع صندوق الزكاة ومستشفى المقاصد الخيرية بمخيم حطين في لواء الرصيفة.

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وقال الخلايلة، إن هذا اليوم من أيام شهر رمضان المبارك يحمل ذكرى طيبة، فيه نفحات من العزة والشجاعة والبطولة والتضحية، وهي ذكرى معركة بدر الكبرى، يوم الفرقان، عندما ميّز الله سبحانه وتعالى بين الحق والباطل، داعياً الله سبحانه وتعالى إلى أن ينصر الأهل في غزة وأن يكون معهم.