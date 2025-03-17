وزير الأوقاف يفتتح اليوم الخيري والطبي المجاني في الرصيفة

وقال الخلايلة، إن هذا اليوم من أيام شهر رمضان المبارك يحمل ذكرى طيبة، فيه نفحات من العزة والشجاعة والبطولة والتضحية، وهي ذكرى معركة بدر الكبرى، يوم الفرقان، عندما ميّز الله سبحانه وتعالى بين الحق والباطل، داعياً الله سبحانه وتعالى إلى أن ينصر الأهل في غزة وأن يكون معهم.
وأضاف أن شهر رمضان هو شهر الخير والانتصارات والعمل والإحسان، مشيراً إلى أن التاريخ الإسلامي حافل بالبطولات والإنجازات التي تحققت في هذا الشهر المبارك.
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