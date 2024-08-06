 
الثلاثاء 2024-08-06 09:37 م
 
 

وزير الأوقاف يفتتح مسجد عبد الهادي الغزاوي في الزرقاء

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح




 

الثلاثاء، 06-08-2024 08:32 م

الوكيل الإخباري-   افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، مسجد "عبد الهادي الغزاوي" في مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز(مدينة الشرق) في محافظة الزرقاء.


وأكد الخلايلة فضل بناء المساجد لما فيه من أجر عظيم، وهو علامة من علامات الإيمان والرجولة، ورغبة خالصة للمتاجرة مع الله، مشيرًا إلى حرص الوزارة، وبتوجيهات ملكية، على تسخير كل إمكانياتها لرعاية المساجد ودور القرآن الكريم.


وأوضح، أن أول عمل قام به الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) عندما قدم إلى المدينة المنورة هو بناء المسجد؛ لأنه منارة إشعاع حضاري، ومكان يتعلّم فيه المسلمون أمور دينهم وينظم سلوكهم، ويبني شخصية الإنسان المسلم.


وقال الخلايلة: "إن عمارة المساجد على نوعين؛ مادية من حيث البناء والصيانة والترميم، ومعنويّة، بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن ودروس العلم".


بدوره أشار مدير أوقاف الزرقاء الدكتور أحمد الحراحشة، إلى نقلة نوعية حققتها وزارة الأوقاف في إدارة شؤون المساجد والمراكز القرآنية بالعمل المؤسسي، فضلاً عن التميز في العمل الإسلامي ورعاية المقدسات والتنمية المستدامة للوقف.


وأقيم المسجد على أرض مساحتها دونم واحد، وبمساحة بناء 1550 مترا مربعا، إذ يتكون المبنى من ثلاثة طوابق تضم مسجدًا للرجال وآخر للنساء، إضافة إلى قاعة متعددة الاستخدامات.

gnews

أحدث الأخبار

السنوار

فلسطين عاجل محلل إسرائيلي: حماس اختارت أخطر شخص لقيادتها

السنوار

فلسطين حماس: السنوار رئيسا للحركة خلفا لهنية

جانب من الافتتاح

أخبار محلية وزير الأوقاف يفتتح مسجد عبد الهادي الغزاوي في الزرقاء

جانب من عمليات الترقيم

أخبار محلية بدء حملة لترقيم الأغنام في الأغوار الشمالية

جلالة الملك والسيسي

أخبار محلية الملك والسيسي يجددان التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يتابع سير العمل في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية المستقلة للانتخاب: الادعاء العام يحقق في قضية شراء أصوات

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي انخفاض كبير.. هكذا أصبحت أسعار الذهب محليا بالتسعيرة الثانية





 


 



الأكثر مشاهدة