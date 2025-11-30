وزير الأوقاف: 7650 مسجدا في الأردن 4997 منها تقام فيها صلاة الجمعة

وقال الخلايلة خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن عدد المساجد في المملكة يزداد كل عام بنحو 100-150 مسجدا.
وأضاف أن هناك 1400 دار تحفيظ للقرآن الكريم تشرف عليها الوزارة، و3 مدارس شرعية، فيما تقيم الوزارة 4 مسابقات كل عام لتحفيظ وتلاوة القرآن الكريم.
وأشار الخلايلة إلى أن عدد الأسر المنتفعة من صندوق الزكاة تقدر بنحو 3700 أسرة، فيما بلغ عدد الأيتام المكفولين نحو 2500.
وبيّن أن عدد الخطباء المكلفين بإلقاء خطبة الجمعة سواء أكانوا موظفين أو غير موظفين 4997 خطيبا، وعدد الأئمة 2288 بالإضافة إلى وجود 46 إماما مساعدا.
وأوضح أن الوزارة تقيم 29 ملتقى وعظ وإرشاد في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى المجالس العلمية الهاشمية في شهر رمضان وعدد من الأنشطة والفعاليات التي تقام على مدار العام.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس هيئة الخدمة: التعيينات الحكومية تراعي معايير العدالة والشفافية
-
الامانة تطلق برنامج تدريبي حول النموذج المكاني للمدن
-
الاوقاف تنفي وقوع مشاجرة بمسجد في جرش وتكشف التفاصيل
-
اللواء المعايطة يفتتح مركز دفاع مدني وادي صقرة
-
تنويه هام من صندوق الإئتمان العسكري
-
الأمن يدعو لتفقد وسائل التدفئة والتأكد من سلامتها قبل الاستخدام
-
وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام: توجه لتدريب وتأهيل القيادات الحكومية
-
الجيش يحبط محاولتي تسلل مسيّرة وتهريب كمية كبيرة من المخدرات