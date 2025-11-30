وزير الأوقاف: 7650 مسجدا في الأردن 4997 منها تقام فيها صلاة الجمعة

01:15 م

الوكيل الإخباري- كشف وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة أن عدد المساجد في الأردن 7650 مسجدا، 4997 منها تقام فيها صلاة الجمعة. اضافة اعلان





وقال الخلايلة خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن عدد المساجد في المملكة يزداد كل عام بنحو 100-150 مسجدا.



وأضاف أن هناك 1400 دار تحفيظ للقرآن الكريم تشرف عليها الوزارة، و3 مدارس شرعية، فيما تقيم الوزارة 4 مسابقات كل عام لتحفيظ وتلاوة القرآن الكريم.



وأشار الخلايلة إلى أن عدد الأسر المنتفعة من صندوق الزكاة تقدر بنحو 3700 أسرة، فيما بلغ عدد الأيتام المكفولين نحو 2500.



وبيّن أن عدد الخطباء المكلفين بإلقاء خطبة الجمعة سواء أكانوا موظفين أو غير موظفين 4997 خطيبا، وعدد الأئمة 2288 بالإضافة إلى وجود 46 إماما مساعدا.



وأوضح أن الوزارة تقيم 29 ملتقى وعظ وإرشاد في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى المجالس العلمية الهاشمية في شهر رمضان وعدد من الأنشطة والفعاليات التي تقام على مدار العام.

