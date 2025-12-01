وزير الإدارة المحلية: وحدات رقابة داخلية في 81 بلدية وتوجه لإنشاء وحدات مركزية للبلديات النائية

وقال المصري خلال جلسة رقابية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن بعض البلديات لا يمكن تأسيس وحدات رقابة فيها لأنها بلديات نائية وصغيرة ولهذا توافقت الوزارة مع ديوان المحاسبة لإنشاء وحدات مركزية تغطي المحافظات بحيث تقوم بالرقابة على أكثر من بلدية.
وأضاف أن الوزارة تقوم الآن بتأهيل وتدريب الموظفين في البلديات بالشراكة مع ديوان المحاسبة وذلك وفق المعايير الدولية.
وأشار المصري إلى أن أعمال الرقابة زادت في البلديات وذلك للحد من التجاوزات بالإضافة إلى تحقيق معايير الكفاءة والنزاهة في أوجه الصرف للبلديات.
وبيّن أن الوزارة ماضية في أتمتة كافة الخدمات التي تقدمها البلديات لتصبح إلكترونيا بشكل كامل في المستقبل.
