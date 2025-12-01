الإثنين 2025-12-01 02:17 م

وزير الإدارة المحلية: وحدات رقابة داخلية في 81 بلدية وتوجه لإنشاء وحدات مركزية للبلديات النائية

ا
أرشيفية
الإثنين، 01-12-2025 12:34 م
الوكيل الإخباري- كشف وزير الإدارة المحلية وليد المصري ارتفاع عدد البلديات التي تتوفر فيها وحدات رقابة داخلية إلى 81 بلدية فيما كان سابقا نحو 52 بلدية.اضافة اعلان


وقال المصري خلال جلسة رقابية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن بعض البلديات لا يمكن تأسيس وحدات رقابة فيها لأنها بلديات نائية وصغيرة ولهذا توافقت الوزارة مع ديوان المحاسبة لإنشاء وحدات مركزية تغطي المحافظات بحيث تقوم بالرقابة على أكثر من بلدية.

وأضاف أن الوزارة تقوم الآن بتأهيل وتدريب الموظفين في البلديات بالشراكة مع ديوان المحاسبة وذلك وفق المعايير الدولية.


وأشار المصري إلى أن أعمال الرقابة زادت في البلديات وذلك للحد من التجاوزات بالإضافة إلى تحقيق معايير الكفاءة والنزاهة في أوجه الصرف للبلديات.

وبيّن أن الوزارة ماضية في أتمتة كافة الخدمات التي تقدمها البلديات لتصبح إلكترونيا بشكل كامل في المستقبل.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

8

تكنولوجيا كيف تحذف آثار التصفح المتخفي وتحافظ على خصوصيتك الرقمية؟

زار وزير الداخلية مازن الفراية، يرافقه مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الاثنين، إدارة حماية الأسرة والأحداث، حيث اطّلعا على أبرز الجهود التي تبذلها الإدارة في التعامل مع الق

أخبار محلية وزير الداخلية ومدير الأمن العام يزوران إدارة حماية الأسرة والأحداث

قف

طب وصحة هذه الأوقات الأنسب لشرب الماء خلال اليوم... تعرف عليها

يحل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يواجه ضغوطا سياسية وعسكرية متزايدة، ضيفا على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الاثنين، غداة إبداء الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفاؤله بشأن خطته لإنها

عربي ودولي زيلينسكي يلتقي ماكرون الاثنين وترامب متفائل بشأن خطة السلام مع روسيا

ت

أخبار محلية وزير الطاقة: استيراد 200 ألف أسطوانة غاز بلاستيكية عن طريق احدى الشركات

البنك العربي

أخبار الشركات البنك العربي يُحدّث منصة الشركات الرقمية ويطلق تطبيقها الجديد

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

أخبار محلية توقيف مدير سابق لجمعية مساعدات

7

طب وصحة كم من الوقت يبقى النيكوتين في جسمك؟



 
 





الأكثر مشاهدة