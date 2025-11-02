وزير الإدارة المحلية يزور بلدية غرب إربد

08:20 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/752293 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري أن المرحلة المقبلة تتطلب من البلديات أن تكون أكثر ابتكارا وتفاعلا مع المواطنين، وأن تعمل بروح الفريق الواحد لتقديم خدمات نوعية تعكس رؤية الدولة في التنمية المحلية الشاملة. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال زيارة الوزير المصري اليوم الأحد، بلدية غرب إربد، حيث شدد على أهمية تعزيز الشراكة بين البلديات والمجتمع المحلي، والانفتاح على المواطنين والاستماع إلى ملاحظاتهم لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.



وأوضح المصري أن مجلس الوزراء أصدر مؤخرا حزمة من الإعفاءات من الغرامات والمخالفات والضرائب البلدية المتراكمة، بلغت قيمتها نحو 120 مليون دينار على مستوى المملكة، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على التخفيف عن المواطنين وتعزيز قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية.



ودعا المواطنين إلى استغلال فترة الإعفاءات باعتبارها "فرصة ثمينة لتصويب الأوضاع"، مشيرا إلى أن القرار يمثل رسالة دعم مباشرة للمواطنين، ويسهم في تمكين البلديات من الاستمرار في تقديم خدماتها بكفاءة.



وفي إطار الاستعدادات لفصل الشتاء، وجه المصري بلدية غرب إربد إلى رفع جاهزيتها القصوى من خلال تنظيف العبارات وتجهيز شبكات تصريف مياه الأمطار، مشددا على ضرورة التنسيق المسبق مع الجهات المعنية لضمان سلامة المواطنين وحماية البنية التحتية.



وأكد الوزير أهمية التزام المحال التجارية بالنظافة اليومية لواجهاتها ومحيطها الخارجي، مبينا أن النظافة مسؤولية مشتركة بين البلدية والمجتمع المحلي، وأن أي تقصير في هذا الجانب سيقابله اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نظافة الساحات العامة والمرافق الحيوية.



وفيما يتعلق بمشروع الصرف الصحي، وجه المصري إلى اتخاذ الإجراءات وفق عقود "فيديك" مع المقاول لضمان إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ المشروع، كما طلب مخاطبة وزير المياه والري لإلزام المقاول بالإسراع في معالجة الأضرار وإنهاء معاناة المواطنين في مناطق بلدية غرب إربد المتضررة من أعمال الحفر.



وخلال اللقاء الذي جمع الوزير برئيس وأعضاء لجنة البلدية والموظفين، جرى طرح عدد من الملاحظات والمقترحات لتطوير العمل البلدي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدين التزامهم بتوجيهات وزير الإدارة المحلية.



وأعرب رئيس لجنة بلدية غرب إربد محمد علي القضاة، حرص البلدية على تعزيز الجاهزية لفصل الشتاء وبما يضمن استمرار تقديم الخدمات بكفاءة.