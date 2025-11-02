أنشطة تنموية وشبابية في عدد من المحافظات

الوكيل الإخباري- نفذت مؤسسات رسمية وأهلية وشبابية في عدة محافظات، اليوم الأحد، أنشطة وبرامج تهدف إلى دعم المشاركة المجتمعية وتعزيز التنمية المستدامة لخدمة وتمكين المجتمعات المحلية.

اضافة اعلان



ففي إربد، نظّمت جمعية سفراء العطاء الخيرية ورشة توعوية، بالتعاون مع منظمة الإنترسوس الإيطالية، ضمن جهودها الرامية إلى نشر الوعي المجتمعي وتعزيز مفاهيم الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي.



وتضمّنت الورشة جلستين، استهدفت الأولى فئة الرجال والسيدات من ذوي الإعاقة، فيما خُصصت الثانية لفئة اليافعين من عمر 15 إلى 17 عامًا، وتناولت موضوع العنف المبني على النوع الاجتماعي، وأشكاله وآثاره وسبل الحد منه.



وقالت رئيسة جمعية سفراء العطاء الخيرية منال شبيب، إن تنظيم الورشة يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التوعوية التي تنفذها الجمعية بهدف تعزيز ثقافة الحوار ونبذ العنف والتمييز، مشيرةً إلى أن التعاون مع منظمة الإنترسوس الإيطالية يعكس حرص الجانبين على دعم وتمكين الفئات الأكثر هشاشة، وخاصة ذوي الإعاقة واليافعين، وتزويدهم بالمعرفة التي تساعدهم على المشاركة الفاعلة في المجتمع.



وفازت الطالبة ملك عادل جرادات من مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز إربد، بالمركز الأول مناصفةً في مسابقة الإبداع الأدبي لطلبة المدارس الثانوية ضمن حقل التحقيق الصحفي، التي تنظمها جامعة فيلادلفيا سنوياً في عدد من الحقول الأدبية، من بينها التأليف الشعري، والتأليف المسرحي، والمقالة، والقصة القصيرة.

وأشرفت على تدريب الطالبة وإعدادها للمسابقة المعلمة الدكتورة عفاف يوسف، التي قدّمت الدعم والتوجيه في إعداد التحقيق الصحفي الفائز.

وأعربت مديرة المدرسة الدكتورة تماضر مهيدات عن اعتزازها بهذا الإنجاز الذي يُجسّد مستوى التميز والإبداع الذي يقدّمه طلبة المدرسة، مؤكدةً أن هذا الفوز ثمرة جهود مشتركة بين الطالبة ومعلماتها وأُسرة المدرسة التي تولي اهتماماً كبيراً برعاية المواهب وصقل القدرات الأدبية لدى الطلبة.

ونظمت بلدية طبقة فحل في لواء الأغوار الشمالية، بالتعاون مع مجلس الخدمات المشتركة في محافظة إربد، حملة نظافة بيئية في منطقة معبر وادي الأردن الشمالي ( جسر الشيخ حسين) اشتملت على تنظيف مداخل ومخارج المعبر إلى جانب تقليم الأشجار على طريق الأغوار الدولي.

وأكد رئيس لجنة البلدية، المهندس حمزة المومني، أهمية الحملات البيئية في تعزيز الوعي البيئي المجتمعي بضرورة المحافظة على نظافة المكان وجماليته، مشيرا إلى أن هدف الحملة إظهار الجانب الجمالي للمنطقة التي تعتبر معبرا للمسافرين وزوار المنطقة.

وأكدت مديرة التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية الدكتورة بسمة فريحات، اهمية مبادرة "لمدرستي أنتمي" التي تمثل إطارا وطنيا لترسيخ قيم المواطنة والانتماء والمسؤولية، وتجسيدا لدور المدرسة في بناء الشخصية الواعية والمواطنة الصالحة.

وأشارت خلال تفقدها سير العملية التعليمية في مدرسة العدسية الأساسية للبنين، الى أن تفعيل المبادرة من خلال العمل الجماعي يسهم في خلق بيئة مدرسية إيجابية تحفّز الطلبة على المبادرة والعمل التطوعي وخدمة المجتمع.

ولفت الى دور وزارة التربية والتعليم في توفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة للتعلم، مشيرة إلى أهمية الانضباط المدرسي في رفع مستوى التحصيل الأكاديمي وتعزيز جودة التعليم.

وفي لواء الطيبة غربي إربد، تابع مدير التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية، الدكتور زياد الجراح، سير العملية التعليمية وانتظام دوام طلبة الفترة المسائية في مدرسة صما الثانوية المختلطة.

واطلع الجرح على آليات تنفيذ برنامج التدخلات العلاجية، الذي يهدف إلى رفع مستوى التحصيل الأكاديمي للطلبة في مادتي اللغة العربية والرياضيات، إضافة إلى متابعة مبادرة "لِمدرستي أنتمي"، التي تسهم في تعزيز الشعور بالمسؤولية تجاه البيئة المدرسية.

واكد ضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلبة، بما يسهم في دعم العملية التربوية وتحقيق الأهداف التعليمية لغاية تحسين وتطوير جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة.

وباشرت شركة كهرباء إربد أعمال استبدال وحدات الإنارة التقليدية بأخرى موفرة للطاقة ضمن مناطق الامتياز في منطقة سلحوب ضمن بلدية عين الباشا.

وقالت الشركة، في بيان، إن تلك الأعمال تأتي ضمن مراحل تنفيذ المشروع الوطني لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع الإنارة العامة، والذي يهدف إلى تقليل استهلاك الكهرباء، والحد من الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الإنارة في الشوارع بما يسهم في تعزيز السلامة العامة للمواطنين.

وأكدت الشركة استمرارها في تنفيذ مثل هذه المشاريع في مختلف مناطق الامتياز، دعما للجهود الوطنية في مجال التحول نحو الطاقة المستدامة وترشيد الاستهلاك.

وعقدت مديرية أوقاف الأغوار الشمالية، اجتماعًا للأئمة والمؤذنين القاطنين في سكنات المساجد، وموظفي المساجد المربوطة بنظام الطاقة المتجددة.

وأكد مدير الأوقاف الدكتور أيمن خشاشنة، أهمية متابعة القضايا المتعلقة بآلية تشغيل وصيانة أنظمة الطاقة المتجددة في المساجد، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالتعليمات الفنية والإدارية الصادرة عن وزارة الأوقاف وضمان استدامة هذه المشاريع الحيوية.

وأشار إلى ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة على مرافق المساجد وسكناتها، مشيرا إلى أن هذه الجهود تأتي انسجاما مع توجهات وزارة الأوقاف في تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتطبيق مبدأ الاستدامة البيئية في المساجد.



وفي الزرقاء، دعا رئيس لجنة بلدية الهاشمية الجديدة حسين قاسم بولاد المواطنين إلى الاستفادة من قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإعفاءات والخصومات الضريبية، والمبادرة إلى مراجعة البلدية لتسوية أوضاعهم المالية، مؤكداً أن البلدية ستسهل الإجراءات وتقدم الخدمات بأعلى معايير الشفافية والكفاءة.



وأشاد بالقرارات الحكومية التي شملت منح إعفاءات من الغرامات وخصومات على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) وضريبة المعارف ورسوم مساهمة الصرف الصحي، والتي تأتي في إطار التخفيف عن المواطنين وتشجيعهم على تسديد التزاماتهم المالية.



وأوضح بولاد أن القرارات شملت منح خصم بنسبة 20 بالمئة على أصل المبالغ المترتبة على المكلفين من ضرائب المسقفات والمعارف، إلى جانب إعفاء كامل من الغرامات عن السنوات السابقة، كما يشمل القرار منح خصم بنسبة 20 بالمئة للمسددين مسبقاً لرسوم مساهمة الصرف الصحي لهذا العام مع ترصيد قيمة الخصم لعام 2026.



وبيّن أنه سيتم السماح بتقسيط أصل ضريبة المسقفات والأراضي حتى نهاية العام مع إعفاء كامل من الغرامات المترتبة عليها، بالإضافة إلى منح خصم بنسبة 25 بالمئة على رسوم التحققات والعوائد وفضلات الطرق في حال السداد قبل نهاية العام.



وأشار إلى أن القرارات شملت أيضاً إعفاء مستأجري العقارات والأبنية العائدة ملكيتها للبلديات بنسبة 25 بالمئة من الأجور المترتبة عليهم في حال تسديدها قبل نهاية عام 2025، مع إمكانية تقسيط المبالغ المترتبة حتى نهاية العام الجاري

وفي المفرق، نفذت مديريتي المرور و الصيانة في بلدية المفرق الكبرى أعمال تركيب شواخص مرورية وممرات للمشاة أمام عدد من المدارس وفي الشوارع التي تشهد حركة مرورية نشطة.



وقالت البلدية إن تركيب تلك الشواخص المرورية في الأماكن المستهدفة يأتي حرصًا على سلامة طلبة المدارس والمواطنين من حوادث الدهس إضافة إلى الحد من السرعات العالية وتعزيز السلامة المرورية في المدينة.



ودعت البلدية السائقين إلى الالتزام بتلك الشواخص المرورية لضمان سلامة قطع الطلبة والمواطنين للشوارع أمام تلك المدارس وفي الاحياء بما يحافظ على سلامتهم وللحد من الحوادث المرورية .



وبحث معهد تدريب مهني المفرق مع عدد من المصانع في المحافظة تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والتدريبي، ضمن استراتيجية مؤسسة التدريب المهني والمنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، الهادفة إلى مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل.



وبحسب بيان صادر عن المعهد، زار وفد من المعهد مصنع النرجس للشوكولاتة ومصنع روفان للصناعات الغذائية لغايات تعزيز التعاون بين المعهد والمصانع في محافظة المفرق، وجرى مناقشة تعزيز التعاون المشترك وتوقيع اتفاقيات شراكة، و التعرف على احتياجات المصانع من الكوادر المؤهلة وتطوير البرامج التدريبية التي تنفذها المؤسسة بما يتناسب مع هذه الاحتياجات، بما يسهم في رفع كفاءة الشباب الأردني وتمكينهم من فرص عمل نوعية في القطاع الصناعي.





ونظم معهد تدريب مهني عجلون، محاضرة توعوية بعنوان: "الجرائم الإلكترونية ومخاطرها في ظل التحول الرقمي المتسارع"، بالتعاون مع مديرية الأمن العام / قسم الجرائم الإلكترونية في عجلون.



وبين مدير المعهد المهندس معتصم القضاة أن الهدف من المحاضرة تعزيز ثقافة الأمن السيبراني لدى المتدربين والمتدربات وترسيخ قيم المواطنة الرقمية والمسؤولية المجتمعية بما يسهم في حماية الشباب من التهديدات الإلكترونية ويعزز جاهزيتهم للمشاركة الآمنة في الاقتصاد الرقمي الوطني.



وتناول المحاضرون من مديرية الأمن العام أبرز أنواع الجرائم الإلكترونية المنتشرة وأساليب الاحتيال والابتزاز عبر الإنترنت إلى جانب توضيح طرق حماية الحسابات والمعلومات الشخصية والعقوبات القانونية المترتبة على مرتكبي تلك الجرائم.



وفي جرش، رعى مساعد المحافظ للشؤون الإدارية والمالية الدكتور زيد الهباهبة حملة نظافة في مدخل جرش الجنوبي –شارع جرش عمان.