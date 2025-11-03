بدء استيفاء الرسوم على طريق "الحرانة–العمري" من اليوم

وحددت الوزارة بدل التعرفة بواقع 850 فلسًا للمركبات الصغيرة، ودينارين و500 فلس لسيارات الشحن والمركبات الأجنبية، مع إعفاء المركبات الحكومية والعسكرية، ومركبات الأمن العام والدفاع المدني والإسعاف، ومركبات الوفود الرسمية، إضافة إلى أي مركبات أخرى يقرر الوزير إعفاءها.
وأكدت الوزارة أن استيفاء الرسوم سيتم بوسائل دفع متعددة، سواء نقدًا أو عبر أنظمة الدفع الإلكتروني المعتمدة، مشيرةً إلى أن المشروع يأتي في إطار تطبيق مفهوم الطرق البديلة مدفوعة الرسوم، الذي يهدف إلى تطوير شبكة الطرق الوطنية وتحسين جودة الخدمات المرورية المقدمة لمستخدمي الطرق.
