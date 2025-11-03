جيش الاحتلال يقتحم مدينة نابلس

07:18 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/752339 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وشن عمليات دهم واعتقال في صفوف المواطنين. اضافة اعلان





وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت كذلك بلدتي سعير والشيوخ شمال الخليل، وبلدة الزاوية غرب سلفيت، وبلدتي كوبر وبيت ريما شمال رام الله.