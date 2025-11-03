الإثنين 2025-11-03 08:28 ص
 

جيش الاحتلال يقتحم مدينة نابلس

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
 
الإثنين، 03-11-2025 07:18 ص
الوكيل الإخباري-   اقتحم جيش  الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وشن عمليات دهم واعتقال في صفوف المواطنين.اضافة اعلان


وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت كذلك بلدتي سعير والشيوخ شمال الخليل، وبلدة الزاوية غرب سلفيت، وبلدتي كوبر وبيت ريما شمال رام الله.
 
 
