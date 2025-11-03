جيش الاحتلال يقتحم مدينة نابلس

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت كذلك بلدتي سعير والشيوخ شمال الخليل، وبلدة الزاوية غرب سلفيت، وبلدتي كوبر وبيت ريما شمال رام الله.
