الإثنين 2025-11-03 05:54 ص
 

فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

حطات توليد الكهرباء
محطة توليد الكهرباء
 
الإثنين، 03-11-2025 05:43 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفة إلى فصل التيار الكهربائي يوم الإثنين الموافق 3 تشرين الثاني 2025، في عدد من مناطق محافظة الكرك (مغذي اللجون)، وذلك لغايات تنفيذ أعمال صيانة وكهربة محطة جديدة.

اضافة اعلان


مدة الفصل: من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية الساعة 4:00 عصراً.


المناطق المتأثرة:
مزارع دواجن الشركة الوطنية، أبراج الاتصالات، مطل القطرانة، مخلط إسمنت عطالله الطراونة، قرية اللجون، آبار مياه اللجون (KD6 - KD5 - KD4 - KD12 - KD15 - KD3 - KD1 - KD13 - L2A - L1A)، بئر الطاقة الشمسي، محطة ضخ مياه اللجون الرئيسية، آبار مياه اللجون (KD8 - L7 - L13 - KD2 - KD7 - KD11 - KD10)، سلطة المصادر الطبيعية، محطة التنقية السائلة، كتيبة الدرك، المدينة الحرفية – زحوم، الدوريات الخارجية، مشروع بلدية الكرك للطاقة الشمسية.


وأوضحت الشركة أن هذا الفصل يأتي ضمن خطتها الدورية لتحسين كفاءة الشبكة ورفع موثوقية التيار الكهربائي في المنطقة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

فلسطين ترامب: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة متين للغاية

حطات توليد الكهرباء

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

jufd

عربي ودولي توقف مؤقت لحركة الملاحة الجوية في مطار بريمن بعد رصد تحليق طائرة مسيرة

بمشاركة الأردن.. إسطنبول تحتضن الاثنين اجتماعا حول المستجدات في غزة

فلسطين بمشاركة الأردن.. إسطنبول تحتضن الاثنين اجتماعا حول المستجدات في غزة

الثوابتة: إسرائيل ارتكبت 194 خرقا لاتفاق وقف النار منذ 10 أكتوبر

فلسطين الثوابتة: إسرائيل ارتكبت 194 خرقا لاتفاق وقف النار منذ 10 أكتوبر

ل

طب وصحة تطوير عضلات اصطناعية ذكية تعيد الحركة الطبيعية للجسم

H

أسواق ومال بيلد: ثلث الشركات الألمانية تخطط لخفض الوظائف في العام المقبل

الشرع سيناقش إعادة إعمار سوريا في زيارة تاريخية إلى واشنطن

عربي ودولي الشرع سيناقش إعادة إعمار سوريا في زيارة تاريخية إلى واشنطن



 
 





الأكثر مشاهدة