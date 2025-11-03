فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفة إلى فصل التيار الكهربائي يوم الإثنين الموافق 3 تشرين الثاني 2025، في عدد من مناطق محافظة الكرك (مغذي اللجون)، وذلك لغايات تنفيذ أعمال صيانة وكهربة محطة جديدة.

اضافة اعلان



مدة الفصل: من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية الساعة 4:00 عصراً.



المناطق المتأثرة:

مزارع دواجن الشركة الوطنية، أبراج الاتصالات، مطل القطرانة، مخلط إسمنت عطالله الطراونة، قرية اللجون، آبار مياه اللجون (KD6 - KD5 - KD4 - KD12 - KD15 - KD3 - KD1 - KD13 - L2A - L1A)، بئر الطاقة الشمسي، محطة ضخ مياه اللجون الرئيسية، آبار مياه اللجون (KD8 - L7 - L13 - KD2 - KD7 - KD11 - KD10)، سلطة المصادر الطبيعية، محطة التنقية السائلة، كتيبة الدرك، المدينة الحرفية – زحوم، الدوريات الخارجية، مشروع بلدية الكرك للطاقة الشمسية.