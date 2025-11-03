إذاعة الجيش الإسرائيلي: عودة جثة الأسير عمير ناوترا

وقبل ساعات، أعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الأحد أن إسرائيل تسلمت من الصليب الأحمر الدولي توابيت تحوي جثث 3 أسرى إسرائيليين، وذلك بعد ساعات من عمليات بحث أجرتها كتائب القسام بالاشتراك مع الصليب الأحمر في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة وفي محافظة خان يونس جنوبي القطاع.
