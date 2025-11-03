الإثنين 2025-11-03 08:28 ص
 

إذاعة الجيش الإسرائيلي: عودة جثة الأسير عمير ناوترا

الوكيل الإخباري-   قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "عائلة الأسير الإسرائيلي عمير ناوترا أعلنت أن جثته عادت إلى إسرائيل أمس الأحد".اضافة اعلان


وقبل ساعات، أعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الأحد أن إسرائيل تسلمت من الصليب الأحمر الدولي توابيت تحوي جثث 3 أسرى إسرائيليين، وذلك بعد ساعات من عمليات بحث أجرتها كتائب القسام بالاشتراك مع الصليب الأحمر في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة وفي محافظة خان يونس جنوبي القطاع.
 
 
