محافظات تحتفل باليوم الوطني لقطاف الزيتون لعام 2025

الوكيل الإخباري- انطلقت، اليوم الأحد، في عدد من محافظات المملكة، فعاليات اليوم الوطني لقطاف الزيتون لعام 2025.

ففي جرش، احتفلت مديرية زراعة المحافظة، بالتعاون مع مديرية التربية بقرية المجدل، بيوم القطاف الوطني، بحضور متصرف لواء المعراض الدكتور رضا الغياث.



وأكدت مديرة زراعة جرش المهندسة علا المحاسنة، أن هذه المناسبة تحمل معاني الخير والبركة وتبرز الدور الريادي للمزارع في خدمة الأرض وحماية شجرة الزيتون المباركة التي تعد جزءا من الإرث الوطني والهوية الزراعية للأردن.



وأضافت أن مساحة الأراضي المزروعة بالزيتون تبلغ نحو 132 ألف دونم، فيما تنتج مشاتل المحافظة أكثر من 150 ألف غرسة زيتون سنويا، مع خطة لرفع الإنتاج إلى 200 ألف غرسة خلال عام 2025.



وقال مدير تربية جرش، وائل أبو عزام، إن موسم القطاف الوطني يمثل مناسبة وطنية واجتماعية تعبر عن روح التكاتف بين أبناء المجتمع الأردني وتعزز الانتماء للأرض والوطن، مشيرا إلى أن التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والزراعة يسهم في تعميق ارتباط الطلبة بالأرض والزراعة وتنمية روح العمل والإنتاج لديهم.



وبين رئيس اتحاد مزارعي جرش، حسين أبو العدس، أن هذه الشراكة تمثل نموذجا للتعاون بين المؤسسات الرسمية والمزارعين بما يضمن استدامة القطاع الزراعي ودعم الأمن الغذائي الوطني.



ونظمت مديرية زراعة الطفيلة، بالتعاون مع مديرية التربية، احتفالا بمناسبة اليوم الوطني لقطاف الزيتون في مدرسة ارويم الثانوية للبنات.



وقال محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي، إن الاحتفاء باليوم الوطني لقطاف الزيتون يؤكد أهمية هذه الشجرة المباركة، مثمنا جهود المشاركين بالحملة، وحرص المدرسة على إبراز وتعزيز الجوانب الوطنية في نفوس الطالبات، مشيرا إلى أهمية الاهتمام بشجرة الزيتون وغرس قيم التعاون لقطافها.



وأكد مدير التربية والتعليم لمنطقة الطفيلة عمران اللصاصمة أهمية الاهتمام بهذه الشجرة المباركة من خلال ترسيخ أهميتها لدى الطلبة.



وأشار مدير الزراعة المهندس بلال الهلول، إلى دور وزارة الزراعة في المحافظة على أشجار الزيتون من خلال مشروعات وبرامج الرعاية لهذه الشجرة، فضلا عن تقديم الإرشادات والنصائح للمزارعين حيال الطرق الزراعية السليمة للعناية بهذه الأشجار.



وقالت مديرة المدرسة، ردينة العمريين، إن هذا اليوم يأتي ترسيخا لقيم التعاون والتكافل بين شرائح المجتمع للمشاركة في عملية قطف ثمار الزيتون خاصة الطلبة.



وفي عجلون، انطلقت الحملة الوطنية لقطاف الزيتون في حديقة مدرسة راسون الثانوية للبنات.



وأكد نائب المحافظ، الدكتور محمد الحسامي، أن شجرة الزيتون تمثل رمزا للعطاء والصمود وجزءا أصيلا من الثقافة والهوية الأردنية، مشيرا إلى أهميتها الاقتصادية والغذائية والبيئية ودورها في مكافحة التصحر وحماية التربة فضلا عن رمزيتها الدينية والثقافية التي تجعلها عنوانا للسلام والاستقرار.



وأكد مدير التربية خلدون جويعد أهمية غرس الوعي البيئي والزراعي لدى الطلبة وتعريفهم بتراثهم الوطني المرتبط بشجرة الزيتون التي تشكل جزءا من هوية الأردنيين وذاكرة أجدادهم.



وبين نائب مدير الزراعة في عجلون الدكتور موفق الخصاونة، أن مساحة الأراضي المزروعة بالزيتون في عجلون تبلغ نحو 87 ألف دونم منها 24 ألفا في لواء كفرنجة، متوقعا أن يبلغ إنتاج المحافظة هذا العام نحو 28.820 طنا من الثمار و6.720 طنا من الزيت.



وقالت مديرة المدرسة نارمين عنيزات إن الفعالية تجسد قيم التعاون والتكافل بين مختلف فئات المجتمع وتنسجم مع مبادرة "لمدرستي أنتمي".



واختتم الحفل بعروض كشفية وطنية قدمتها فرقة المرشدات تلاها إطلاق المشاركين عملية قطف الزيتون إيذانا بانطلاق الحملة رسميا.



وفي البلقاء، اطلقت مديرية تربية وتعليم دير علا اليوم الوطني لقطاف الزيتون من مدرسة خولة بنت الازور الثانوية المختلطة للبنات بحضور مدير التربية والتعليم للواء ديرعلا الدكتور مزهر الرحامنة و مجموعة من الأمهات.



وقالت مديرة المدرسة رقية البلاونة إن شجرة الزيتون من الأشجار المنتشرة بالمنطقة وتمثل منتج وطني يساهم في تحسين الأوضاع المعيشية للعائلات والحصول على مادة أساسية لربات المنازل.