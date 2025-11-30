وزير الاتصال الحكومي ينعي الزميل عبدالرزاق أبو هزيم

07:50 م

الوكيل الإخباري- نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، الزميل الصحفي عبدالرزاق طعان أبو هزيم، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأحد عن عمر يناهز 47 عاماً. اضافة اعلان





واستذكر المومني مناقب الفقيد وإسهاماته في الصحافة الأردنية، إذ عمل في صحيفة الرأي، وساهم في تغطية ونقل الأحداث.



وأعرب المومني عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد ولعموم الأسرة الصحفية والإعلاميّة الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



