وزير الاتصال الحكومي ينعي الزميل عبدالرزاق أبو هزيم

واستذكر المومني مناقب الفقيد وإسهاماته في الصحافة الأردنية، إذ عمل في صحيفة الرأي، وساهم في تغطية ونقل الأحداث.
وأعرب المومني عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد ولعموم الأسرة الصحفية والإعلاميّة الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
