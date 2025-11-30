الأحد 2025-11-30 08:21 م

وزير الاتصال الحكومي ينعي الزميل عبدالرزاق أبو هزيم

وزير الاتصال الحكومي ينعي الزميل عبدالرزاق أبو هزيم
وزير الاتصال الحكومي ينعي الزميل عبدالرزاق أبو هزيم
الأحد، 30-11-2025 07:50 م
الوكيل الإخباري-  نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، الزميل الصحفي عبدالرزاق طعان أبو هزيم، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأحد عن عمر يناهز 47 عاماً.اضافة اعلان


واستذكر المومني مناقب الفقيد وإسهاماته في الصحافة الأردنية، إذ عمل في صحيفة الرأي، وساهم في تغطية ونقل الأحداث.

وأعرب المومني عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد ولعموم الأسرة الصحفية والإعلاميّة الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن تنظم محاضرة توعوية بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان دعماً للتوعية بالفحص المبكر

أخبار الشركات شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن تنظم محاضرة توعوية بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان دعماً للتوعية بالفحص المبكر

اتفاقية توأمة بين غرفتي صناعة عمّان ودمشق

أخبار محلية اتفاقية توأمة بين غرفتي صناعة عمّان ودمشق

تعبيرية

خاص بالوكيل روائح كريهة وانتشار القوارض .. معاناة سكان عمارة في عين الباشا من أحد مصانع الألبان

وزير الاتصال الحكومي ينعي الزميل عبدالرزاق أبو هزيم

أخبار محلية وزير الاتصال الحكومي ينعي الزميل عبدالرزاق أبو هزيم

الحكومة توافق على تسوية غرامات المبتعثين وفق شروط محددة

أخبار محلية الحكومة توافق على تسوية غرامات المبتعثين وفق شروط محددة

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة البطاينة

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة البطاينة

اسماعيل الخطبا أميناً عاماً لوزارة الأوقاف

أخبار محلية اسماعيل الخطبا أميناً عاماً لوزارة الأوقاف

قرار حكومي هام حول خدمة العلم

أخبار محلية قرار حكومي هام حول خدمة العلم



 
 





الأكثر مشاهدة